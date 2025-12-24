Ecommbx
Γνωστή κυπριακή αλυσίδα ανοίγει νέο κατάστημα στη Λεμεσό - Δείτε που και τι θα προσφέρει - Φωτογραφίες

 24.12.2025 - 17:15
Στην καρδιά της Λεμεσού, στην πολυσύχναστη Αγίας Φυλάξεως, ετοιμάζεται να ανοίξει σύντομα ένα νέο ζεστό σημείο μόνο για take away για τους λάτρεις του καλού ψωμιού και του specialty καφέ.

Πρόκειται για το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τα πιο ενδιαφέροντα artisan bakery concepts που έχουν ξεχωρίσει στο κυπριακό γαστρονομικό τοπίο.

472386970_570165585780445_2099353554385636410_n.jpg

Το συγκεκριμένο bakery έχει ήδη γίνει γνωστό μέσα από τις επιτυχημένες του διευθύνσεις στη Λεμεσό και τη Λευκωσία, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή φιλοσοφία στο ζύμωμα, το ψήσιμο και την καθημερινή απόλαυση του φρέσκου ψωμιού και των συνοδευτικών του. Η νέα του διεύθυνση στην Αγίας Φυλάξεως θα είναι το τέταρτο κατάστημα στη Λεμεσό και ένα από τα συνολικά πέντε στο νησί, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά bakery προϊόντα.

Το artisan bakery αυτό – με έμφαση στα προσεκτικά ζυμωμένα sourdough ψωμιά, τις φρέσκες ζύμες, τα premium αρτοσκευάσματα και τις δημιουργικές λιχουδιές – έχει κερδίσει τους περαστικούς αλλά και τους κατοίκους με την προσήλωσή του στην ποιότητα. Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και προσεγμένες τεχνικές ζύμωσης, τα προϊόντα του ξεχωρίζουν για τη γεύση, την υφή και την αυθεντικότητα που προσφέρουν σε κάθε μπουκιά.

472555539_571229575674046_1491007892427952819_n.jpg

Πέρα από το ψωμί, οι επισκέπτες μπορούν να περιμένουν μια πλήρη εμπειρία café: specialty coffee που σερβίρεται με σεβασμό στην προέλευσή της, μοναδικές viennoiserie δημιουργίες, καθώς και μια επιλογή από χειροποίητες αλμυρές και γλυκές λιχουδιές που συνοδεύουν ιδανικά τον καφέ ή το πρωινό.

Η φιλοσοφία του brand — ριζωμένη στην παράδοση αλλά με μοντέρνα προσέγγιση — αντικατοπτρίζει μια νέα γενιά bakery spots που συνδυάζουν παραδοσιακή τέχνη αρτοποιίας με σύγχρονη αισθητική στην απόλαυση του φαγητού. Με τέτοια προσέγγιση, το νέο κατάστημα στην Αγίας Φυλάξεως αναμένεται να γίνει γρήγορα ένα από τα αγαπημένα σημεία για καφέ, brunch ή ένα χαλαρό πρωινό στη Λεμεσό.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

