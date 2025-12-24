Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΣωρεία αντιδράσεων μετά τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού - Πόσοι αναμένεται να επωφεληθούν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σωρεία αντιδράσεων μετά τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού - Πόσοι αναμένεται να επωφεληθούν

 24.12.2025 - 15:26
Σωρεία αντιδράσεων μετά τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού - Πόσοι αναμένεται να επωφεληθούν

Αύξηση του κατώτατου μισθού για την επόμενη διετία ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, με τους συνδικαλιστές να δηλώνουν πως οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στα υφιστάμενα δεδομένα και τους εργοδότες να υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο καθόρισε τον κατώτατο στα 979 ευρώ, και στα 1088 ευρώ μετά την συμπλήρωση 6 μηνών συνεχούς απασχόλησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Κλείδωσε» ο κατώτατος μισθός - Άναψε... πράσινο το Υπουργικό - Τι αποφασίστηκε

Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε - μεταξύ άλλων - ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση των μακροοικονομικών και κοινωνικών δεδομένων, διαβεβαιώνοντας πως στο επίκεντρο των στοχευμένων κυβερνητικών πολιτικών βρίσκονται οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι.

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επωφεληθούν 50.000 εργαζόμενοι.

Σε κοινή ανακοίνωση ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, σημειώνουν πως οι εξαγγελίες για τον κατώτατο μισθό αποτελούν πρόκληση για τις χιλιάδες χαμηλόμισθους εργαζομένους που ανέμεναν με προσδοκία τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Υπογραμμίζουν - μεταξύ άλλων - ότι στον κατώτατο μισθό των 1088 ευρώ, τα 21 ευρώ αφορούν την ΑΤΑ. Ως εκ τούτου - σημειώνουν - η καθαρή αύξηση των 67 ευρώ, απέχει κατά πολύ από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής οδηγίας για κατώτατο μισθό στο 60% διάμεσου μισθού.

"Η κυβέρνηση με την απόφασή της, δεν οδηγεί στη σμίκρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων, αλλά τις σφραγίζει και τις διαιωνίζει", υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές οργανώσεις.

ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ θα αξιολογήσουν τις εξελίξεις σε συνάντησή τους μετά τα Χριστούγεννα.

Από εργοδοτικής πλευράς, η ΟΕΒ χαρακτηρίζει "δυσανάλογη και οικονομικά αθεμελίωτη", την αύξηση κατά 8,8% του Εθνικού Κατώτατου Μισθού από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανεβάζοντάς τον, όπως υποστηρίζει, στο 58% του Εθνικού Διάμεσου Μισθού.

Η Ομοσπονδία, υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη αύξηση θα επηρεάσει ευρύ φάσμα μισθών και ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις σε πολλές επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ σημειώνει πως το ύψος της αύξησης είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι σέβεται την απόφαση η οποία λήφθηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Το ΚΕΒΕ σημειώνει πως αυτό το οποίο προέχει, είναι η υπεύθυνη και ομαλή εφαρμογή της απόφασης, μέσα από την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
«Κίνδυνοι στο γιορτινό σπίτι: Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά τα Χριστούγεννα»
Πώς να κάνετε τα φετινά χριστούγεννα των παιδιών αξέχαστα
Αλλιώτικα χριστούγεννα: Τα 10 μέρη του πλανήτη που «μυρίζουν» καλοκαίρι - Άγιος Βασίλης με…σορτς και κάλαντα με κοντομάνικα
VIDEO - Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση - Παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη
Δύο φορτηγά «τυλίχθηκαν» στις φλόγες σε διάστημα μίας ώρας στην ίδια περιοχή – Λήφθηκαν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες
Χριστούγεννα όπως δεν τα έχετε ξαναδεί: Πώς τα γιορτάζουν από την Αθήνα μέχρι το Τόκιο - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

7 σημάδια που μαρτυρούν ότι το παιδί είναι κακομαθημένο – Τι να κάνετε

 24.12.2025 - 14:59
Επόμενο άρθρο

Για «βύθιση της Κυπριακής Δημοκρατίας» κάνει λόγο Ρώσος διπλωμάτης – «Οι επιθέσεις δεν θα παραμείνουν χωρίς απάντηση»

 24.12.2025 - 15:37

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σωρεία αντιδράσεων μετά τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού - Πόσοι αναμένεται να επωφεληθούν

Σωρεία αντιδράσεων μετά τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού - Πόσοι αναμένεται να επωφεληθούν

  •  24.12.2025 - 15:26
Έμπλεξε 34χρονος: Δέσμευσαν με διάταγμα την περιουσία του, αξίας €194,785 - Από αυτοκίνητα μέχρι μετοχές

Έμπλεξε 34χρονος: Δέσμευσαν με διάταγμα την περιουσία του, αξίας €194,785 - Από αυτοκίνητα μέχρι μετοχές

  •  24.12.2025 - 14:47
Για «βύθιση της Κυπριακής Δημοκρατίας» κάνει λόγο Ρώσος διπλωμάτης – «Οι επιθέσεις δεν θα παραμείνουν χωρίς απάντηση»

Για «βύθιση της Κυπριακής Δημοκρατίας» κάνει λόγο Ρώσος διπλωμάτης – «Οι επιθέσεις δεν θα παραμείνουν χωρίς απάντηση»

  •  24.12.2025 - 15:37
Εικόνες ντροπής σε δημοτικό σχολείο - Πυρπόλησαν στάση λεωφορείου και κατέστρεψαν χριστουγεννιάτικο διάκοσμο

Εικόνες ντροπής σε δημοτικό σχολείο - Πυρπόλησαν στάση λεωφορείου και κατέστρεψαν χριστουγεννιάτικο διάκοσμο

  •  24.12.2025 - 16:15
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Με λογιστικές αλχημείες κούρεψαν τον νέο κατώτατο μισθό» - Αύξηση στα χαρτιά, απώλειες στην τσέπη

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Με λογιστικές αλχημείες κούρεψαν τον νέο κατώτατο μισθό» - Αύξηση στα χαρτιά, απώλειες στην τσέπη

  •  24.12.2025 - 12:20
Χειροπέδες σε 28χρονο φυγόδικο - Διέπραξε απόπειρα φόνου το 2021

Χειροπέδες σε 28χρονο φυγόδικο - Διέπραξε απόπειρα φόνου το 2021

  •  24.12.2025 - 15:51
Διασωληνωμένος ο 31χρονος που κατέρρευσε σε αστυνομική επιχείρηση - Προσέκρουσαν σε περιπολικά

Διασωληνωμένος ο 31χρονος που κατέρρευσε σε αστυνομική επιχείρηση - Προσέκρουσαν σε περιπολικά

  •  24.12.2025 - 13:23
Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του για την παράδοση των δώρων - Live εικόνα

Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του για την παράδοση των δώρων - Live εικόνα

  •  24.12.2025 - 13:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα