Σωρεία αντιδράσεων μετά τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού - Πόσοι αναμένεται να επωφεληθούν

Το Υπουργικό Συμβούλιο καθόρισε τον κατώτατο στα 979 ευρώ, και στα 1088 ευρώ μετά την συμπλήρωση 6 μηνών συνεχούς απασχόλησης.

Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε - μεταξύ άλλων - ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση των μακροοικονομικών και κοινωνικών δεδομένων, διαβεβαιώνοντας πως στο επίκεντρο των στοχευμένων κυβερνητικών πολιτικών βρίσκονται οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι.

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επωφεληθούν 50.000 εργαζόμενοι.

Σε κοινή ανακοίνωση ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, σημειώνουν πως οι εξαγγελίες για τον κατώτατο μισθό αποτελούν πρόκληση για τις χιλιάδες χαμηλόμισθους εργαζομένους που ανέμεναν με προσδοκία τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Υπογραμμίζουν - μεταξύ άλλων - ότι στον κατώτατο μισθό των 1088 ευρώ, τα 21 ευρώ αφορούν την ΑΤΑ. Ως εκ τούτου - σημειώνουν - η καθαρή αύξηση των 67 ευρώ, απέχει κατά πολύ από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής οδηγίας για κατώτατο μισθό στο 60% διάμεσου μισθού.

"Η κυβέρνηση με την απόφασή της, δεν οδηγεί στη σμίκρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων, αλλά τις σφραγίζει και τις διαιωνίζει", υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές οργανώσεις.

ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ θα αξιολογήσουν τις εξελίξεις σε συνάντησή τους μετά τα Χριστούγεννα.

Από εργοδοτικής πλευράς, η ΟΕΒ χαρακτηρίζει "δυσανάλογη και οικονομικά αθεμελίωτη", την αύξηση κατά 8,8% του Εθνικού Κατώτατου Μισθού από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανεβάζοντάς τον, όπως υποστηρίζει, στο 58% του Εθνικού Διάμεσου Μισθού.

Η Ομοσπονδία, υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη αύξηση θα επηρεάσει ευρύ φάσμα μισθών και ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις σε πολλές επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ σημειώνει πως το ύψος της αύξησης είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι σέβεται την απόφαση η οποία λήφθηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Το ΚΕΒΕ σημειώνει πως αυτό το οποίο προέχει, είναι η υπεύθυνη και ομαλή εφαρμογή της απόφασης, μέσα από την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy