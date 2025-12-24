Σοκαριστικό video: Βυτιοφόρο με υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο - Η στιγμή της έκρηξης στην Ιταλία

Το βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, μετά τη σύγκρουση εξερράγη, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που υψώθηκε στον ουρανό.
Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μιλάνο – Νάπολη, όταν συγκρούστηκαν φορτηγά οχήματα, εκ των οποίων το ένα μετέφερε υγροποιημένο αέριο.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η έκρηξη προκάλεσε μανιτάρι, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί η περιοχή στις φλόγες, με το βίντεο να έχει καταγραφεί σε βίντεο και να προκαλεί σοκ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα οχήματα τους πριν από την έκρηξη. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
ΠΗΓΗ: Newsit.gr