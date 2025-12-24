Σοκαριστικό video: Βυτιοφόρο με υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο - Η στιγμή της έκρηξης στην Ιταλία

Το βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, μετά τη σύγκρουση εξερράγη, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που υψώθηκε στον ουρανό.

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky



A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion.



According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μιλάνο – Νάπολη, όταν συγκρούστηκαν φορτηγά οχήματα, εκ των οποίων το ένα μετέφερε υγροποιημένο αέριο.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η έκρηξη προκάλεσε μανιτάρι, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί η περιοχή στις φλόγες, με το βίντεο να έχει καταγραφεί σε βίντεο και να προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα οχήματα τους πριν από την έκρηξη. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

ΠΗΓΗ: Newsit.gr