Γιατί το να κρατάς το παλιό σου τηλέφωνο σε ένα συρτάρι είναι πολύ κακή ιδέα

 24.12.2025 - 10:36
Η φύλαξη ενός παλιού κινητού τηλεφώνου ως εφεδρικής συσκευής θεωρείται συχνά καλή πρακτική, ωστόσο το να το αφήνουμε χρόνια σε ένα συρτάρι μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Με την πάροδο του χρόνου οι μπαταρίες ιόντων λιθίου στα τηλέφωνα που έχουν μείνει αχρησιμοποίητα μπορεί να έχουν διογκωθεί σε τέτοιο σημείο που να έχουν ανασηκώσει το περίβλημά τους για αρκετά χιλιοστά.

Αυτό συμβαίνει γιατί όταν μια μπαταρία παραμένει για μεγάλο διάστημα πλήρως αποφορτισμένη, μπορεί να παρουσιάσει αποσύνθεση του ηλεκτρολύτη της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αερίων και το χαρακτηριστικό «φούσκωμα».

Εάν η μπαταρία του smartphone σας έχει φουσκώσει, μην επιχειρήσετε να την ενεργοποιήσετε, να την συνδέσετε στην πρίζα ή να την ανοίξετε! Τα χημικά συστατικά της μπαταρίας είναι ασταθή και υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε επαγγελματία τεχνικό για να την αντικαταστήσει. Εάν το smartphone σας είναι γενικά σε καλή κατάσταση, αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Διαφορετικά, το κινητό θα πρέπει να παραδοθεί σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, φυσικά όχι ταχυδρομικώς.

Τι κάνετε με τα παλιά κινητά τηλέφωνα

Η καλύτερη πρόληψη, ωστόσο, είναι η έγκαιρη αξιοποίηση των παλιών smartphones. Αν δεν χρειάζεστε πλέον το παλιό σας τηλέφωνο, υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείτε, φυσικά, να το δωρίσετε σε έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς σας. Μπορείτε επίσης να το πουλήσετε. Έχετε υπόψιν ότι μερικές φορές οι κατασκευαστές προσφέρουν προγράμματα ανταλλαγής για παλαιότερες συσκευές όταν λανσάρουν νέα προϊόντα. Στη περίπτωση, τέλος, που είναι πολύ παλιό ή πολύ φθαρμένο, η ανακύκλωση είναι η καλύτερη επιλογή.

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Ο Νικόλας, οι μεταγραφές, οι ρήξεις και τα σενάρια που διαμορφώνονται στον κεντρώο χώρο

Σε περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις πρόσφατες κινήσεις της ηγεσίας του, να προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο και να αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τον ρόλο και την κατεύθυνση που επιλέγει ο Νικόλας Παπαδόπουλος ενόψει της επόμενης μέρας των βουλευτικών εκλογών. Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται σε επιμέρους προσχωρήσεις, αλλά συνθέτουν ένα ευρύτερο πολιτικό μοτίβο, το οποίο αμφισβητείται έντονα από άλλες δυνάμεις του Κέντρου.

Ο Νικόλας, οι μεταγραφές, οι ρήξεις και τα σενάρια που διαμορφώνονται στον κεντρώο χώρο

  •  24.12.2025 - 07:21
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Συνήλθε το θύμα και καταθέτει - Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό των 2 καταζητούμενων

  •  24.12.2025 - 10:06
Πίσω στις ελεύθερες περιοχές και το δεύτερο ζεύγος Ε/κ που κρατείτο στα κατεχόμενα

  •  24.12.2025 - 09:45
Υπουργικό: Οικονομική ενίσχυση τοπικής αυτοδιοίκησης για χωριστή συλλογή αποβλήτων

  •  24.12.2025 - 10:49
Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στους νεκρούς από την συντριβή του Falcon 50 στην Τουρκία 

  •  24.12.2025 - 10:03
Ταξίδια: Αυτά είναι τα 5 νέα αεροπορικά δρομολόγια από/προς την Κύπρο που ανακοινώθηκαν για το 2026

  •  24.12.2025 - 09:17
Αυτό είναι το σχέδιο 20 σημείων για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: Για δύο αγκάθια, κάνει λόγο ο Ζελένσκι

  •  24.12.2025 - 11:14
Ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στον... βυθό του Πρωταρά - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

  •  24.12.2025 - 10:02

