Τραγικό τέλος για 9χρονο αγνοούμενο κοριτσάκι - Την πυροβόλησε στο κεφάλι η μητέρα της στις ΗΠΑ - Δείτε φωτογραφίες

Το πτώμα της Μέλοντι από την Καλιφόρνια ανακαλύφθηκε στην Γιούτα στις αρχές Δεκεμβρίου, δύο μήνες μετά την εξαφάνισή της.



«Η μητρική παιδοκτονία είναι σπάνια και πάντα δύσκολο να κατανοηθεί», δήλωσε την Τρίτη ο σερίφης της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, Μπιλ Μπράουν.



Σύμφωνα με τον ίδιο η δολοφονία της 9χρονης από τη μητέρα της ήταν «προμελετημένη, αδίστακτη, υπολογισμένη και άκαρδη»



Η τελευταία φορά που εθεάθη η Μελόντι ήταν σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, με τους αστυνομικους να εκτιμούν ότι το κορίτσι δολοφονήθηκε λίγο αργότερα.



Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν το προσωπικό του σχολείου στο οποίο φοιτούσε η 9χρονη ενημέρωσε ότι απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η εικόνα που σχημάτισαν οι αστυνομικοί ήταν ότι μητέρα και κόρη έφυγαν ξαφνικά για ταξίδι με αυτοκίνητο στις 7 Οκτωβρίου. Πλάνα από κάμερες που τραβήχτηκαν σε μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων εκείνη την ημέρα έδειχναν ότι τόσο η μητέρα όσο και η κόρη φαινόταν να φορούν περούκες — ένα στοιχείο που αμέσως προκάλεσε ανησυχία.





Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε Καλιφόρνια, Νεβάδα, Αριζόνα, Γιούτα, Ουαϊόμινγκ και Νεμπράσκα, η πινακίδα του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου αντικαταστάθηκε προσωρινά με μια πινακίδα της Νέας Υόρκης, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποψίες για τις κινήσεις της μητέρας της 9χρονης. «Έβαζε το αυτοκίνητό της με την όπισθεν σε βενζινάδικα, σε μια προφανή προσπάθεια να αποφύγει την ανίχνευση από τις κάμερες» πρόσθεσε ο σερίφης Μπράουν.



Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε Καλιφόρνια, Νεβάδα, Αριζόνα, Γιούτα, Ουαϊόμινγκ και Νεμπράσκα, η πινακίδα του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου αντικαταστάθηκε προσωρινά με μια πινακίδα της Νέας Υόρκης, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποψίες για τις κινήσεις της μητέρας της 9χρονης.

Ωστόσο το κίνητρο της μητέρας της 9χρονης δεν έχει διακριβωθεί με την γυναίκα να μην συνεργάζεται με τις αρχές.

