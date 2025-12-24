Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα κάνουμε «λευκά Χριστούγεννα»; Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Aναλυτική πρόγνωση

 24.12.2025 - 21:13
Θα κάνουμε «λευκά Χριστούγεννα»; Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Aναλυτική πρόγνωση

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής ενώ την Κυριακή θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Αύξηση του κατώτατου μισθού για την επόμενη διετία ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, με τους συνδικαλιστές να δηλώνουν πως οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στα υφιστάμενα δεδομένα και τους εργοδότες να υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο.

