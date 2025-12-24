Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονιστικό video: Δείτε πως τουρίστρια γλίτωσε από βέβαιο θάνατο - Η στιγμή που την «κατάπιε» κύμα

 24.12.2025 - 20:45
Μία τουρίστρια γλίτωσε από τα χειρότερα όταν παρασύρθηκε από κύμα και χτύπησε στα βράχια, την ώρα που πόζαρε για φωτογραφία σε επικίνδυνο σημείο σε δημοφιλές παραθαλάσσιο αξιοθέατο της Αιγύπτου.

Η γυναίκα, από την Κίνα, επισκεπτόταν το γραφικό σημείο «Ματρούχ Άι» στην πόλη Μέρσα Ματρούχ, όταν σημειώθηκε το τρομακτικό περιστατικό. Βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος, το οποίο κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Δεκεμβρίου, δείχνει τη γυναίκα να κάθεται στην άκρη ενός βραχώδους προεξέχοντος σημείου, κοντά στο νερό, φορώντας ένα πορτοκαλί καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ μπροστά της υψώνεται ένα κύμα.

Στη συνέχεια, το αφρισμένο κύμα φαίνεται να κατευθύνεται προς το μέρος της και τελικά να τη χτυπά με δύναμη, ρίχνοντάς την κάτω και παρασύροντάς την προς την ανοιχτή θάλασσα. Μετά την περιπέτεια που έζησε, η γυναίκα δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι υπέστη πολλαπλές εκδορές στο σώμα της, περιγράφοντας την εμπειρία ως «πολύ τρομακτική», σύμφωνα με την Daily Mail.



Όπως ανέφερε, στάθηκε τυχερή που δεν τραυματίστηκε σοβαρά και τόνισε ότι στο μέλλον θα είναι πολύ πιο προσεκτική όταν ταξιδεύει. Πρόσθεσε επίσης ότι κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή, κρατώντας ένα σχοινί ασφαλείας που υπήρχε στο σημείο.

Χρήστες του διαδικτύου επισήμαναν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε αρχικά σχοινί ασφαλείας και σχολίασαν πως η παρουσία του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς χωρίς αυτό η κατάληξη θα μπορούσε να ήταν τραγική.

Το δημοφιλές σημείο

Το γραφικό σημείο «Ματρούχ Άι» αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές παραθαλάσσιο σημείο θέας στη Μέρσα Ματρούχ, στις ακτές της Μεσογείου στην Αίγυπτο, γνωστό για τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα ισχυρά κύματα που προσελκύουν επισκέπτες οι οποίοι αναζητούν εντυπωσιακές φωτογραφίες δίπλα στη θάλασσα. Η περιοχή φημίζεται για τα καθαρά νερά και τα εκτεθειμένα σημεία θέας, όπου τα κύματα μπορούν να χτυπήσουν απρόβλεπτα στα βράχια, δημιουργώντας εντυπωσιακά αλλά και επικίνδυνα σκηνικά για όσους στέκονται πολύ κοντά στο νερό.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

