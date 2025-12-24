Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά - Χάθηκε στη συντριβή του Falcon 50 στην Άγκυρα - Φωτογραφίες

Κανένας από την πενταμελή αντιπροσωπεία της Λιβύης με επικεφαλής τον αρχηγό του επιτελείου της χώρας, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αν Χαντάντ και τριμελές πλήρωμα, σε επέζησε.

Το όνομα της Μαρίας Παππά περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβαινόντων, ωστόσο ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί και δεν υπάρχει αντίστοιχα επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ήδη όμως, οι άνθρωποι της Μαρίας Παππά, φίλοι και συνάδελφοι την αποχαιρετούν μέσω των social media.

Για τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η Μαρία Παππά ήταν από εκείνα τα πρόσωπα που μεγάλωσαν επαγγελματικά στους διαδρόμους των αεροδρομίων, με πειθαρχία και αγάπη για το πέταγμα, και που κατάφεραν να κερδίσουν εκτίμηση και σεβασμό.

Τα πρώτα της βήματα τα έκανε στο αεροδρόμιο, εργαζόμενη στον τομέα της ασφάλειας. Ήταν μια απαιτητική αρχή, που όπως λένε συνάδελφοί της στο protothema.gr της έδωσε γερά θεμέλια. Λίγο αργότερα υπέβαλε αίτηση στην Ολυμπιακή Αεροπορία όπου πέρασε τις διαδικασίες και φόρεσε τη στολή της αεροσυνοδού.

Η Μαρία ανήκε στη νεότερη γενιά πληρωμάτων. Δεν πρόλαβε ή δεν χρειάστηκε να οδηγηθεί σε αναγκαστική συνταξιοδότηση, όπως συνέβη με δεκάδες συναδέλφους της στα χρόνια της διάλυσης της Ολυμπιακής.

Αντίθετα, εντάχθηκε σε υπηρεσίες του Δημοσίου. Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε τον χώρο των αερομεταφορών.

Συνέχισε να πετά, να εργάζεται, να εξελίσσεται. Ήταν χαμηλών τόνων: «Πάντα γλυκιά, πάντα ήπια, πάντα σωστή στη συνεργασία», λένε συνάδελφοι που τη γνώρισαν τόσο στην Ολυμπιακή όσο και αργότερα. Μια επαγγελματίας που κέρδιζε τον σεβασμό με τη στάση της.

Ο θάνατός της στη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία άφησε πίσω του βαρύ πένθος. Στους διαδρόμους των αεροδρομίων, στα πληρώματα, στους ανθρώπους που μοιράστηκαν βάρδιες, πτήσεις και ζωές.

Στο μαύρο κουτί ψάχνουν τα αίτια της τραγωδίας

Οι τουρκικές Αρχές μελετούν τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη χθες βράδυ νότια της Άγκυρας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη και τρία άτομα πλήρωμα, όλοι νεκροί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη το αεροσκάφος τύπου Falcon-50 και στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, με πέντε μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.

Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

