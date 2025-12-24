Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τα 20 δραματικά λεπτά πριν από τη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα - Το σήμα ΡΑΝ- ΡΑΝ και η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου

 24.12.2025 - 18:46
Τα 20 δραματικά λεπτά πριν από τη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα - Το σήμα ΡΑΝ- ΡΑΝ και η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου

Λεπτομέρειες για την επικοινωνία του πιλότου του μοιραίου Falcon 50 στα περίπου 20 λεπτά που κράτησε η πτήση έδωσαν στις δημοσιότητα οι Αρχές στην Τουρκία.

Ο πιλότος είχε ειδοποιήσει το Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην Άγκυρα ότι έχει πρόβλημα, αν και ο συναγερμός δεν ήταν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Παρά το ότι υπήρχε επικοινωνία και ο πιλότος είχε την άδεια να επιστρέψει, το σήμα χάθηκε από τα ραντάρ πριν από την τελική προσέγγιση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά - Χάθηκε στη συντριβή του Falcon 50 στην Άγκυρα - Φωτογραφίες

Όπως ανέφεραν οι τουρκικές Αρχές, το Falcon 50 απογειώθηκε χωρίς πρόβλημα από το αεροδρόμιο Εσενμπογά της Άγκυρας με προορισμό το αεροδρόμιο της Τρίπολης στη Λιβύης στις 20:17 (19:17 στην Ελλάδα). Αμέσως ακολούθησε τις συνήθεις διαδικασίες και πήρε ύψος.

Στις 20:25 ο πύργος ελέγχου έδωσε στο Falcon την άδεια ανέβει στα 34.000 πόδια.

Μόλις, έξι λεπτά αργότερα, στις 20:31, το αεροσκάφος κήρυξε συναγερμό PAN-PAN (χαμηλότερο επίπεδο προειδοποίησης από το MAYDAY, που δηλώνει άμεσο κίνδυνο) και ανέφερε ότι υπήρξε γενική ηλεκτρική βλάβη. Παράλληλα, ζήτησε την επιστροφή του στην Άγκυρα.

Στις 20:32 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε στο Falcon πορεία και το επίπεδο καθόδου στο αεροδρόμιο Εσενμπογά.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 20:33, ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Μετά την επιβεβαίωση του προβλήματος από τον ελεγκτή, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατές στο ραντάρ.

Νέα επικοινωνία υπήρξε στις 20:34, όταν το αεροσκάφος ήταν σε φάση προσέγγισης στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, ο έλεγχος του αεροσκάφος πέρασε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης.

Στις 20:35 το αεροσκάφος έδωσε ξανά συναγερμό PAN-PAN και επικοινώνησε με τη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Ωστόσο από τις 20:36 η επικοινωνία με το αεροσκάφος γινόταν όλο και πιο δύσκολη και ο πιλότος ακουγόταν με δυσκολία.

Δύο λεπτά αργότερα, στις 20:38, το αεροσκάφος χάθηκε από το ραντάρ. Οι κλήσεις που έκανε στη συνέχεια και για πέντε λεπτά ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας δεν είχαν απάντηση. Ο πύργος ελέγχου δοκίμασε να επικοινωνήσει με το αεροσκάφος από άλλες συχνότητες χωρίς αποτέλεσμα.

Αμέσως οι Αρχές ενημέρωσαν τις αρμόδιες μονάδες με σκοπό την έναρξη δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης.

Σε αυτό το σημείο οι προσγειώσεις και οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο σταμάτησαν προσωρινά για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας λόγω της αδυναμίας εντοπισμού του αεροσκάφους.

Εν τω μεταξύ και το Κέντρο Ειδοποίησης Αεράμυνας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος ήταν κοντά στο χωριό Κεσικαβάκ στην περιοχή Χαϊμάνα.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν περίπου δύο ώρες αργότερα.

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν και οι οκτώ επιβαίνοντες, μεταξύ τους και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τον καταγραφέα φωνής του αεροσκάφους (Cockpit Voice Recorder) και τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης (Flight Data Recorder, το «μαύρο κουτί»), τα οποία θα εξεταστούν σε τρίτη χώρα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

 

