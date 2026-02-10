Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα – Αδικήματα από πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης μέχρι και ναρκωτικά

 10.02.2026 - 07:14
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα – Αδικήματα από πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης μέχρι και ναρκωτικά

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά  προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 565 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 25 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 176 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 69 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα – Αδικήματα από πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης μέχρι και ναρκωτικά

 

 

 

Σε Γαλλία και Βέλγιο μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Σε Γαλλία και Βέλγιο μεταβαίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στη Γαλλία μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για να τελέσει τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

