ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

 10.02.2026 - 07:11
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Η έγκριση του αιτήματος Αϊκούτ για έκτιση της ποινής του στο Ισραήλ, οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για λήψη μέτρων αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, η διερεύνηση της Αστυνομίας για τον Δήμαρχο Πάφου, η καθυστέρηση στην άφιξη των νέων γεννητριών στη Δεκέλεια και τα ερωτήματα που εγείρονται για επιλεκτική διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie Alexui, είναι τα κύρια θέματα των κυπριακών πρωτοσέλιδων την Τρίτη.

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Ολοκληρώθηκε το φιάσκο του σφετερισμού» αναφέρει στο κύριο της θέμα ότι η υπόθεση Αϊκούτ οδηγείται σε διαδικασία μεταφοράς στο Ισραήλ, ενώ σε άλλη υπόθεση το γαλλικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης με αιχμή την αναστολή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στα κατεχόμενα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι οι νέες γεννήτριες στη Δεκέλεια θα έρθουν το 2030, ενώ το 2029 η άδεια λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων λήγει. Αλλού, αναφέρει ότι είναι «ύποπτη» η στάση της Κυβέρνησης στην υπόθεση της Annie.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Σε πόλεμο με το οργανωμένο έγκλημα» γράφει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης σκιαγράφησε τις προτεραιότητές του, με μέτρα και δράσεις για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο για παρακολουθήσεις, δήμευση περιουσιακών στοιχείων και το «κυπριακό FBI». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Κώστας Φυτιρής αποκάλυψε ότι ο Σιμόν Αϊκούτ θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στο Ισραήλ. Αλλού, κάνει λόγο για «πάρτι με χιλιάδες ευρώ και σιδερογροθιά» στην Πάφο, για το οποίο η Αστυνομία είχε πληροφορίες για συνάντηση μελών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα που τιτλοφορείται «Άνοιξε ο ασκός για τον Φαίδωνα», γράφει ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου Πάφου, όπως τα τουρκοκυπριακά, ΧΥΤΑ, αναθέσεις έργων, πολεοδομικές άδειες. Αλλού η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από το φράγμα Κούρη, του οποίου η πληρότητα βρίσκεται στο 12,17%, με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου να βρίσκεται ολόκληρη έξω από το νερό. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από RSV στην Κύπρο, με τους θανάτους από γρίπη να φτάνουν τους 26.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Η Κύπρος στο χείλος της ενεργειακής κατάρρευσης» αναφέρεται στο κύριο της θέμα στην έλλειψη σχεδίου, με τις τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού να παραδίδονται μετά το 2030. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει φωτογραφία φράγματος και γράφει ότι έρευνα του ΣΟΑΚ κατατάσσει την ανομβρία και την έλλειψη νερού στην κορυφή των κινδύνων για την οικονομία. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί παράνομα κάθε διαθέσιμη τεχνολογία, καθώς και ότι δεν αποκλείεται κλιμάκιο της Αστυνομίας να μεταβεί στη Ρωσία για κατάθεση από την Annie.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Όχι στην επιλεκτική δικαιοσύνη, τα ‘σάπια μήλα’ πρέπει να φύγουν», γράφει στο κύριο της θέμα ότι πρόσφατες υποθέσεις εγείρουν ερωτήματα σχετικά με επιλεκτική διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε βίντεο που αποκάλυψε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης για το οργανωμένο έγκλημα, στο οποίο φαίνεται η διάπραξη βασανιστηρίων μέσα σε καζίνο στην Πύλα. Σε άλλο θέμα, αναφέρει ότι οι νέες γεννήτριες της Δεκέλειας καθυστερούν, και πιθανώς να μη φτάσουν μέχρι το 2030.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Στη Γαλλία μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για να τελέσει τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

