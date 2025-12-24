Ecommbx
LIKE ONLINE

Μήπως έχεις κάποιο από αυτά; Παλιά κινητά που σήμερα αξίζουν πολλά λεφτά - Μέχρι και 70.000 ευρώ! - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

 24.12.2025 - 19:05

 24.12.2025 - 19:05
Μήπως έχεις κάποιο από αυτά; Παλιά κινητά που σήμερα αξίζουν πολλά λεφτά - Μέχρι και 70.000 ευρώ! - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

Ο όρος antech χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε τεχνολογικό προϊόν παλαιότερο από δύο γενιές τεχνολογίας. Σύμφωνα με την online αγορά, το ενδιαφέρον για antech αυξάνεται.

Τα μοντέλα κινητών τηλεφώνων που πιθανότατα αξίζουν μεγάλα ποσά είναι συνήθως το πρώτο μοντέλο σε μια σειρά ή τηλέφωνα με ασυνήθιστο σχεδιασμό ή που έχουν συσχετιστεί με αξεπέραστες ταινίες ή εκείνα που κατασκευάζονται από πολυτελή υλικά.

Oι ειδικοί της τεχνολογίας λένε ότι μερικά από τα παλαιότερα μοντέλα θα μπορούσαν να αξίζουν μια μικρή περιουσία σήμερα.

Πολλά παλιά κινητά πωλούνται σε υψηλές τιμές. Ειδικά αν είναι σε καλή κατάσταση ή μέσα στο κουτί τους.

Για παράδειγμα, το Motorola DynaTAC 8000X πωλείται έως 14.934 ευρώ αυτή την στιγμή. Το Ericsson T39 έως 1.290 ευρώ. Το Nokia 8110 έως 499 ευρώ. Ενώ το πρώτο iPhone σφραγισμένο στο κουτί του αγγίζει τα 70.000 ευρώ! Την ίδια στιγμή, το HTC Touch Diamond2 φτάνει στα 400 ευρώ.

Αλλά ακόμα κι αν έχεις ένα… ταπεινό Nokia 3330, μπορείς να το «χτυπήσεις» σε τιμές έως 436 ευρώ όπως βλέπουμε.

Μπορείτε φυσικά να κάνετε το ψάξιμο σας στα online marketplaces και για άλλα παλιά κινητά. Μήπως έχετε έναν μικρό θησαυρό στο σπίτι σας;

Που μπορείς να τα πουλήσεις; Μέσα από το Facebook Marketplace, το ebay ή άλλα websites. Ενώ υπάρχουν πάντα και τα καταστήματα με μεταχειρισμένα τα οποία μπορείς να επισκεφτείς.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

