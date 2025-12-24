Ecommbx
Πασίγνωστη εταιρεία πουλά σπίτια με κάτω από 13.000 ευρώ - Στο φέρνουν όπου θέλεις - Τιμές και φωτογραφίες

 24.12.2025 - 14:40
Πως θα σου φαινόταν να αγοράσεις ένα μίνι σπίτι που μπορείς να το τοποθετήσεις όπου θες; Μέσω Amazon. Βασικά, η Amazon πουλάει τα πάντα και προσφέρει πολλά προκατασκευασμένα σπίτια.

Σε διάφορες διαστάσεις. Και σε τιμές ακόμα και κάτω από 13.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές και σπίτια εδώ.

Φυσικά, τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο. Θα χρειαστεί να προμηθεύσετε μόνοι σας μερικά πράγματα: Μια έκταση γης για να τοποθετήσετε το σπίτι, μαζί με μια πηγή ρεύματος και παροχή νερού. Αλλά το μικροσκοπικό σπίτι είναι εξοπλισμένο με τουαλέτα, ντους και μερικά ντουλάπια — και κλειδαριές στις πόρτες επίσης.

Το σπίτι αποστέλλεται σε… διπλωμένη κατάσταση. Μόλις φτάσει, θα πρέπει να ξεδιπλώσετε τους τοίχους (πιθανώς με κάποια βοήθεια) και την οροφή, για να το επεκτείνετε στο πλήρες του μέγεθος. Τα έπιπλα, φυσικά, δεν περιλαμβάνονται.

Και παρόλο που μπορεί να μην αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες, η προκατασκευασμένη κατοικία έχει αναδειχτεί στην πραγματικότητα ως ένας από τους πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους κατασκευής ενός σπιτιού, καθώς οδηγεί σε λιγότερα απόβλητα και μπορεί να ανεγερθεί γρήγορα.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

Αύξηση του κατώτατου μισθού για την επόμενη διετία ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, με τους συνδικαλιστές να δηλώνουν πως οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στα υφιστάμενα δεδομένα και τους εργοδότες να υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο.

