Έμπλεξε 34χρονος: Δέσμευσαν με διάταγμα την περιουσία του, αξίας €194,785 - Από αυτοκίνητα μέχρι μετοχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έμπλεξε 34χρονος: Δέσμευσαν με διάταγμα την περιουσία του, αξίας €194,785 - Από αυτοκίνητα μέχρι μετοχές

 24.12.2025 - 14:47
Έμπλεξε 34χρονος: Δέσμευσαν με διάταγμα την περιουσία του, αξίας €194,785 - Από αυτοκίνητα μέχρι μετοχές

Στο πλαίσιο οικονομικής έρευνας που διεξάγεται από την ΥΚΑΝ σε συνεργασία με την ΜΟΚΑΣ εναντίον 34χρονου κατηγορούμενου σε υπόθεση παράνομης κατοχής και προμήθειας ναρκωτικών, δεσμεύτηκαν χθες, περιουσιακά του στοιχεία, συνολικής αξίας €194,785.

Συγκεκριμένα, δυνάμει δικαστικού διατάγματος, δεσμευτήκαν δύο αυτοκίνητα συνολικής αξίας €68,000, χρηματικά ποσά συνολικού ύψους €126,585 και εταιρικές μετοχές συνολικής αξίας €200.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2024, στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους πέντε κιλών και 770 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 12 κιλών και 803 γραμμαρίων, ενώ πέραν από τον 34χρονο, συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα.

Η οικονομική έρευνα εναντίον του 34χρονου συνεχίζεται, ενώ με την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης, αναμένεται να ζητηθεί η δήμευση τόσο της δεσμευμένης περιουσίας, όσο και άλλης περιουσίας βάσει των ευρημάτων της έρευνας. Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

