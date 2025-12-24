Έμπλεξε 34χρονος: Δέσμευσαν με διάταγμα την περιουσία του, αξίας €194,785 - Από αυτοκίνητα μέχρι μετοχές

Συγκεκριμένα, δυνάμει δικαστικού διατάγματος, δεσμευτήκαν δύο αυτοκίνητα συνολικής αξίας €68,000, χρηματικά ποσά συνολικού ύψους €126,585 και εταιρικές μετοχές συνολικής αξίας €200.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2024, στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους πέντε κιλών και 770 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 12 κιλών και 803 γραμμαρίων, ενώ πέραν από τον 34χρονο, συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα.

Η οικονομική έρευνα εναντίον του 34χρονου συνεχίζεται, ενώ με την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης, αναμένεται να ζητηθεί η δήμευση τόσο της δεσμευμένης περιουσίας, όσο και άλλης περιουσίας βάσει των ευρημάτων της έρευνας. Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.