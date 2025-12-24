Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: «Τίποτα παραπάνω παρά θόρυβος τενεκέ» η Tριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

 24.12.2025 - 16:31
Ερντογάν: «Τίποτα παραπάνω παρά θόρυβος τενεκέ» η Tριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε στη διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματός του ΑΚΡ και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την πρόσφατη σύνοδο Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ λέγοντας ότι «μπορούν να γίνουν συμφωνίες, αλλά καμία από αυτές δεν μας δεσμεύει, δεν αλλάζει την πολιτική μας».

Ανέφερε ότι «οι πολιτικές που προάγουν οι χώρες αυτές δεν θα αλλάξουν τη στάση μας, και οι ενέργειες αυτών που έχουν το αίμα 70.000 Παλαιστινίων αδελφών μας στα χέρια τους δεν διαφέρουν από το ήχο ενός τενεκεδένιου κουτιού».

«Είτε πρόκειται για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε για το Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού εμείς δεν παραβιάζουμε δικαιώματα (άλλων), αλλά ούτε και επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση και την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Λίβυου στρατηγού Μοχάμεντ αλ Χαντάντ και των μελών της αποστολής του, που έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για το τραγικό περιστατικό.

Αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση της δουλειάς του κόμματός του το επόμενο τρίμηνο, προγραμματίζοντας περισσότερη επαφή με τον κόσμο και εστιάζοντας στα έργα και τις πολιτικές του ΑΚP. Ο Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία του να επικοινωνεί η κυβέρνηση με τον λαό. «Ορισμένοι ασχολούνται με τα δικά τους συμφέροντα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το καλό του λαού» δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Αύξηση του κατώτατου μισθού για την επόμενη διετία ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, με τους συνδικαλιστές να δηλώνουν πως οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στα υφιστάμενα δεδομένα και τους εργοδότες να υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο.

