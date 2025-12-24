Εικόνες ντροπής σε δημοτικό σχολείο - Πυρπόλησαν στάση λεωφορείου και κατέστρεψαν χριστουγεννιάτικο διάκοσμο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε στάση λεωφορείου, ενώ παράλληλα προκάλεσαν ζημιές σε χριστουγεννιάτικο διάκοσμο που βρισκόταν στο σημείο.

Το γεγονός δημοσιοποίησε ο Δήμος Αραδίππου μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό. Όπως αναφέρεται, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, σε έναν χώρο που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο συνάντησης και καθημερινής παρουσίας για παιδιά, οικογένειες και κατοίκους της περιοχής.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά εικόνες χαράς και εορταστικής ατμόσφαιρας σε στάχτη. Ο Δήμος τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες δεν επιφέρουν μόνο υλικές απώλειες, αλλά αφήνουν και έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε έρευνες και συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αρχές βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Ο Δήμος Αραδίππου εκφράζει την απογοήτευσή του, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους πράξεις υπονομεύουν την ποιότητα ζωής, το αίσθημα ασφάλειας και την εικόνα της πόλης, καλώντας παράλληλα σε σεβασμό και προστασία των δημόσιων χώρων που δημιουργούνται για το κοινό καλό.

Δειτε την ανάρτηση: