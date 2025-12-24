VIDEO - Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε

Οι αρχαιολόγοι έκαναν μια χριστουγεννιάτικη ανακάλυψη, καθώς ισχυρίζονται ότι βρήκαν τον πρώτο τόπο ανάπαυσης του μοναδικού Άγιου Βασίλη. Τα καλά νέα είναι ότι πρόκειται ενδεχομένως για μια σπουδαία ανακάλυψη για την αρχαιολογία.

Τα κακά νέα είναι ότι παρόλο που όλα δείχνουν ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Την φιγούρα δηλαδή, με τα κόκκινα και άσπρα ρούχα που γνωρίζουμε.

Στην πραγματικότητα ο Άγιος Βασίλης βασίζεται στον Άγιο Νικόλαο της Μύρων, έναν Χριστιανό επίσκοπο του 4ου αιώνα (περιοχή που τότε ανήκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία), γνωστό για τη γενναιοδωρία του και την προστασία των παιδιών και των φτωχών.

Πού βρέθηκε ο τάφος του Άγιου Βασίλη

Τώρα, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει την τοποθεσία του αρχικού τάφου του Αγίου Νικολάου και φαίνεται ότι βρίσκεται στην Τουρκία. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ebru Fatma Findik από το Πανεπιστήμιο Hatay Mustafa Kemal ηγείται του έργου που ανακάλυψε μια σαρκοφάγο (κουτί ή θήκη όπου τοποθετούνταν νεκροί για ταφή) στο διώροφο παράρτημα της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, που θεωρείται ο τελικός τόπος ανάπαυσης του Αγίου.

«Η μεγαλύτερη μας ελπίδα είναι να βρούμε μια επιγραφή στον σαρκοφάγο», είπε η Δρ. Findik στο Turkiye Today. «Αυτό θα βοηθούσε στο να διευκρινιστεί το περιεχόμενο της ταφής και θα μας επέτρεπε να προσδιορίσουμε την ακριβή περίοδο από την οποία προέρχεται».



Αν και πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη ανακάλυψη, απαιτείται πλέον μελέτη της ίδιας της σαρκοφάγου για να φανεί αν μπορεί να προσφέρει ενδείξεις για την ταυτότητα αυτού για τον οποίο κατασκευάστηκε.

«Το γεγονός ότι βρήκαμε μια σαρκοφάγο κοντά στην εκκλησία, που θεωρείται ότι φιλοξενεί τον τάφο του, μπορεί να υποδηλώνει ότι πρόκειται πράγματι για τον ιερό χώρο που αναζητούσαμε», δήλωσε η Δρ. Findik.

Αυτή τη στιγμή, μόνο το καπάκι έχει αποκαλυφθεί, αλλά οι πλευρές μπορεί να κρύβουν περαιτέρω στοιχεία για την σαρκοφάγο.



Πού βρίσκονται τα λείψανά του

Μερικούς αιώνες μετά τον θάνατό του, η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου χτίστηκε πάνω στον χώρο της εκκλησίας όπου ήταν επίσκοπος και τα λείψανά του μεταφέρθηκαν σε νέα σαρκοφάγο μέσα σε αυτήν την εκκλησία, που μπορεί ακόμα να δει κανείς.

Κάπου 700 χρόνια μετά τον θάνατό του, τα οστά του μεταφέρθηκαν στη Basilica di San Nicola στο Μπάρι της Νότιας Ιταλίας και πιστεύεται ότι κάποια από τα λείψανα μεταφέρθηκαν στη Βενετία κατά τη διάρκεια της Πρώτης Σταυροφορίας.



Ο Νικόλαος δεν συνδέεται μόνο με τα Χριστούγεννα, καθώς είναι επίσης, προστάτης άγιος των ζυθοποιών, των μοναχικών, των ναυτικών, των εμπόρων, των μετανοημένων κλεφτών, των τοξοτών και φυσικά, των κατασκευαστών παιχνιδιών.

Πηγή: gazzetta.gr