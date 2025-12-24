Ecommbx
Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονος - Κατέρρευσε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη Λεμεσό - Τραυματίστηκε και Αστυνομικός
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονος - Κατέρρευσε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη Λεμεσό - Τραυματίστηκε και Αστυνομικός

 24.12.2025 - 11:40
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 31χρονος από τη Λεμεσό ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας χθες (23/12) βράδυ στην Παρεκκλησιά.

Η επιχείρηση διενεργήθηκε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές και έκαναν λόγο για νεαρούς που προκαλούσαν οχλαγωγία σε χώρος στην Παρεκκλησιά. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για τροχαία αδικήματα ενώ στην κατοχή των δύο προσώπων βρέθηκαν και ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη σύλληψη του, ένας 31χρονος παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη και επιθετική συμπεριφορά κατά των αστυνομικών και ισχυρίστηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά, επιθετικά όργανα και φυσίγγια.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε σε νοσηλευτήριο της πόλης.

Πάντως μετά από εξετάσεις που έγιναν, ο άντρας εντοπίστηκε θετικός σε κοκαΐνη και κάνναβη.

Κατά την επιχείρηση τραυματίστηκε ελαφρά και ένα μέλος της Αστυνομίας.

Εντατικά συνεχίζουν τις έρευνες τους τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με την απόπειρα φόνου του 36χρονου Σύρου που διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λεμεσό. Η κατάσταση της υγείας του 36χρονου είναι εκτός κινδύνου.

