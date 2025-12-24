Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονος - Κατέρρευσε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη Λεμεσό - Τραυματίστηκε και Αστυνομικός

Η επιχείρηση διενεργήθηκε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές και έκαναν λόγο για νεαρούς που προκαλούσαν οχλαγωγία σε χώρος στην Παρεκκλησιά. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για τροχαία αδικήματα ενώ στην κατοχή των δύο προσώπων βρέθηκαν και ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη σύλληψη του, ένας 31χρονος παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη και επιθετική συμπεριφορά κατά των αστυνομικών και ισχυρίστηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά, επιθετικά όργανα και φυσίγγια.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε σε νοσηλευτήριο της πόλης.

Πάντως μετά από εξετάσεις που έγιναν, ο άντρας εντοπίστηκε θετικός σε κοκαΐνη και κάνναβη.

Κατά την επιχείρηση τραυματίστηκε ελαφρά και ένα μέλος της Αστυνομίας.