«Κίνδυνοι στο γιορτινό σπίτι: Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά τα Χριστούγεννα»
«Κίνδυνοι στο γιορτινό σπίτι: Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά τα Χριστούγεννα»

 24.12.2025 - 07:39
Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα παιδιά μετρούν αντίστροφα για τις γιορτινές μέρες, η ασφάλεια στο σπίτι γίνεται προτεραιότητα. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή υπενθυμίζει ότι μικρές παραλείψεις σε παιχνίδια, στολίδια και ηλεκτρικά διακοσμητικά μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα και δίνει πρακτικές συμβουλές για ασφαλείς και ξέγνοιαστες γιορτές.

Συμβουλές για την αγορά/ επιλογή παιχνιδιών

- Ψάξετε για τη σήμανση «CE» στο παιχνίδι ή στη συσκευασία του.

-Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στη συσκευασία του παιχνιδιού.

-Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα.

-Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα μέρη για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας τείνουν να βάζουν τα παιχνίδια στο στόμα τους και μπορεί να προκληθεί πνιγμονή από την κατάποση μικρών μερών.

-Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία του παιχνιδιού υπάρχει το όνομα και η διεύθυνση του

κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ή εισαγωγέα. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες, αφού επιτρέπουν την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων.

Συμβουλές μετά την αγορά παιχνιδιών

-Ακόμη και μετά την αγορά του παιχνιδιού μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα παιχνίδια με ασφάλεια.

-Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών. Εξηγήστε στα παιδιά με μια μικρή επίδειξη τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού,

εφιστώντας την προσοχή τους στους ενδεχόμενους κινδύνους.

-Μην πετάτε τη συσκευασία των παιχνιδιών όταν περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

-Ελέγχετε συχνά σε πια κατάσταση βρίσκονται τα παιχνίδια. Τα σπασμένα παιχνίδια είναι σχεδόν πάντοτε επικίνδυνα.

-Μάθετε στα παιδιά να τακτοποιούν τα παιχνίδια τους για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.

Χριστουγεννιάτικα στολίδια

-Αν έχετε μικρά παιδιά, αποφύγετε στολίδια που είναι αιχμηρά ή εύθραυστα.

-Τα στολίδια που αποτελούνται από μικρά κομμάτια πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που δεν φτάνουν τα μικρά παιδιά, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πνιγμονής.

-Μην χρησιμοποιείτε στολίδια που μοιάζουν με καραμέλες, γλυκά ή γενικά με τρόφιμα, επειδή τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν από τα πραγματικά, με κίνδυνο να τα βάλουν στο στόμα τους.

Ηλεκτρικά διακοσμητικά φωτάκια

-Προτού αγοράσετε διακοσμητικά φωτάκια βεβαιωθείτε ότι φέρουν τη σήμανση «CE».

-Επιθεωρείτε πάντα τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια προτού τα τοποθετήσετε στο δέντρο. Έστω και αν μόλις τα έχετε αγοράσει, ελέγξτε ότι όλα τα λαμπάκια λειτουργούν σωστά και ότι δεν υπάρχουν χαλαρές ενώσεις, κοψίματα, ελεύθερα καλώδια, χαλασμένες πρίζες ή άλλες φθορές.

-Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικά φωτάκια σε μεταλλικά δέντρα. Σε περίπτωση που υπάρχουν ελαττωματικά φωτάκια, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

-Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι λαμπτήρες είναι ενσωματωμένοι. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, οι λαμπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται με λαμπτήρες του ίδιου τύπου.

-Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή καθώς κάποια διακοσμητικά φωτάκια είναι κατασκευασμένα για εξωτερική χρήση και κάποια για εσωτερική. Αν θα στολίσετε εξωτερικούς χώρους με τα κατάλληλα φωτάκια για εξωτερική χρήση, για τη στερέωσή τους μην χρησιμοποιείτε ποτέ καρφιά ή άλλα μεταλλικά είδη.

-Φροντίστε να σβήνετε πάντα τα διακοσμητικά φωτάκια πριν κοιμηθείτε και πριν φύγετε από το σπίτι για οποιονδήποτε λόγο.

Γενικές Συμβουλές

-Μετά από ένα πάρτι στο σπίτι, προσπαθήστε να μαζέψετε από τα τραπεζάκια ό,τι μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για μικρά παιδιά, όπως ξηρούς καρπούς, οινοπνευματώδη ποτά, τσιγάρα, αναπτήρες ή σπίρτα.

-Σε κοινωνικές επισκέψεις ή άλλες εξόδους προσπαθήστε να εντοπίσετε πιθανώς επικίνδυνα σημεία στον χώρο και επιβλέπετε πάντα τα παιδιά σας.

-Για το άναμμα του τζακιού χρησιμοποιήστε το κατάλληλο υλικό (υγρό ή στερεό πετρέλαιο) και βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει εκτεθειμένο σε σημείο που έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

-Βάζετε πάντα την προστατευτική σήτα μπροστά στο τζάκι και μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση όταν το τζάκι είναι αναμμένο.

