Πώς να κάνετε τα φετινά χριστούγεννα των παιδιών αξέχαστα

Τα παιδιά θα εκτιμήσουν να δοκιμάσουν τη φαντασία τους, ενώ οι ενήλικες θα απολαμβάνουν τα χαμόγελα που προσφέρουν στα παιδιά τους.

Με τη φαντασία μας, τις πρωτότυπες ιδέες, την επινοητικότητα μας μπορούμε να περάσουμε αξέχαστα και μοναδικά Χριστούγεννα, παρ' όλες τις δυσκολίες.

Φτιάξτε μαζί τα δώρα των Χριστουγέννων

Φουσκώστε μπαλόνια, φτιάξτε μαζί κατασκευές, χειροποίητες κάρτες, γλυκά και χαρίστε τα σε φίλους και συμμαθητές του. Δεν χρειάζεται να «επενδύσετε» υπέρογκα ποσά. Αυτό που θα πρέπει να του δείξετε είναι πως σημασία δεν έχει η υπερκατανάλωση, αλλά η φροντίδα, το μεράκι κα το νοιάξιμο για τους άλλους.

Δείτε μια ταινία μαζί

Εδώ χρειάζεται σκηνοθεσία. Δεν πρόκειται για μια ακόμα βραδιά, μιας οποιασδήποτε ταινίας… Καταρχάς, θα είστε κι εσείς μαζί τους, από την αρχή ως το τέλος, χωρίς κρυφοκοιτάγματα στα κινητά.

Γεμίστε τα μπολ με ποπ κορν ή με άλλα σνακ που αγαπάνε, αράξτε άνετα στους καναπέδες, χαμηλώστε τα φώτα και μπείτε σε mood… κινηματογράφου. Δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε χριστουγεννιάτικες ταινίες, μπορείτε όμως να δείτε μια ταινία που είδατε και πέρυσι τα Χριστούγεννα και έγινε η αγαπημένη σας.

Τα παιδιά λατρεύουν να βλέπουν ξανά ταινίες που έχουν αγαπήσει κι όταν μάλιστα αυτό γίνεται μια φορά τον χρόνο, πρόκειται για το γεγονός… της χρονιάς!

Κάντε ένα... ταξίδι στον χρόνο

Χρησιμοποιήστε κάθε αφορμή που σας δίνεται για να γυρίσετε πίσω τον χρόνο και να συλλέξετε τις δικές σας στιγμές με την οικογένειά σας από τα Χριστούγεννα της παιδικής σας ηλικίας. Εκεί που κάποιες φορές νιώθετε ότι δεν έχετε θέμα για συζήτηση με τα παιδιά σας, θα δείτε πόσο θα θέλουν να συμμετέχουν στις διηγήσεις σας, να μάθουν τι δέντρο στολίζατε, πώς ήταν τα στολίδια σας, αν λέγατε τα κάλαντα, τι δώρα παίρνατε, ποια ήταν η αγαπημένη σας ταινία, κτλ.

Αποφύγετε τον τόνο εξιδανίκευσης του παρελθόντος και βάλτε τους μέσα σε αυτό το υπέροχο ταξίδι του χρόνου, της συνέχειας και της δικής σας ωρίμανσης, μέρος του οποίου είναι σήμερα η δική σας οικογένεια.

Στολίστε μαζί

Κάντε την υπόθεση χριστουγεννιάτικο δέντρο αυστηρώς οικογενειακή. Δώστε στα παιδιά τον πιο ενεργό ρόλο ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν θα συμφωνεί απαραίτητα με την…μίνιμαλ αισθητική σας. Κατά τη διάρκεια του στολισμού, μια Playlist με χριστουγεννιάτικα τραγούδια θα κάνει την ατμόσφαιρα ακόμα πιο εορταστική ενώ αν καταφέρετε παράλληλα να ψήνετε κουλουράκια και να μοσχοβολάει το σπίτι, τότε αυτή η μέρα θα γίνει ακόμα πιο μοναδική στις αναμνήσεις των παιδιών σας.

Ανοίγοντας τα κουτιά με τις μπάλες θυμηθείτε τις αγαπημένες σας από τους περασμένους στολισμούς, τα στολίδια που φτιάξατε όλη μαζί η οικογένεια, δίνοντας στα παιδιά την αίσθηση της ασφάλειας και της οικειότητας, της ξεχωριστής μέρας που επαναλαμβάνεται μια φορά τον χρόνο και σας δένει μοναδικά. Μην παρακάμψετε τη φάτνη. Τα παιδιά λατρεύουν την ιστορία που εκτυλίσσεται εκεί και είναι άλλωστε το “στολίδι” που μας φέρνει πιο κοντά στη θαλπωρή και το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων.

Διοργανώστε βραδιά Secret Santa

Μην μου πεις οτι δεν ξέρεις τι είναι το Secret Santa. Eίναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για την περίοδο των Χριστουγέννων που μπορείτε να παίξετε με την οικογένεια, τους φίλους ή τους συναδέλφους σας. ο παιχνίδι περιέχει μυστήριο, έκπληξη και πολλή διασκέδαση!

Ό,τι χρειάζονται δηλαδή τα παιδιά μας για να χαρούν και να απολαύσουν την όλη διαδικασία και αναμενόμενο να ξετρελαθούν με την ιδέα του Secret Santa! Η λογική του Secret Santa είναι απλή, αντί να κάνουμε όλοι δώρα σε όλους, ο καθένας γίνεται κρυφός Άγιος Βασίλης ενός και μόνο ατόμου.Με αυτό τον τρόπο τα παιδια χρησιμοποιούν τη φαντασία τους,τόσο για το τι θέλουν να αγοράσουν, όσο και στο να προσπαθούν να βρούν τον Αγιο Βασίλη τους ή που έκρυψε το δώρο.

Ψήστε Χριστουγεννιάτικα Μπισκότα

Τίποτα δεν φέρνει πιο κοντά την οικογένεια από τη μυρωδιά των φρεσκοψημένων μπισκότων! Δοκιμάστε εύκολες συνταγές και αφήστε το παιδί να συμμετέχει στη διαδικασία – από το να κόβει σχήματα με κουπ πατ μέχρι να διακοσμεί τα μπισκότα με γλάσο. Για τα παιδιά που αγαπούν τις αισθητηριακές δραστηριότητες, το ζύμωμα της ζύμης μπορεί να είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Και το καλύτερο; Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για τη σημασία της συνεργασίας και της υπομονής με έναν νόστιμο τρόπο!

Κρατήστε... ζωντανό τον Άγιο Βασίλη

Μικροί και μεγάλη ενθουσιάζονται με τον Αγιο Βασίλη. Οι μεγάλοι οταν βλέπουν το χαμόγελο των παιδιών και οι μικροί όταν δουν τον Αγιο Βασίλη. Για αυτό ενισχύστε την ύπαρξη του Άγιου Βασίλη και δημιουργήστε μία παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα στο σπίτι.

Διατηρείστε ζωντανή την παιδικότητα και την φαντασία του μικρού παιδιού. Ζητήστε από το παιδί να τοποθετήσει ένα μπολ με μπισκοτάκια και ένα ποτήρι γάλα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ότι τα αφήνετε για να τα βρει ο Άγιος Βασίλης, όταν θα φέρει το δώρο του. Με αυτό τον τρόπο συμμετέχει το ίδιο μέσα στον μύθο.