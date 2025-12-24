Αλλιώτικα χριστούγεννα: Τα 10 μέρη του πλανήτη που «μυρίζουν» καλοκαίρι - Άγιος Βασίλης με…σορτς και κάλαντα με κοντομάνικα

Αλλιώτικα Χριστούγεννα μπορείς να κάνεις, βλέποντας Αγιοβασίληδες στις παραλίες, beach-bars φωταγωγημένα με λαμπιόνια, και παιδάκια να λένε τα κάλαντα με κοντομάνικα.

Ας ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο στα διάφορα μέρη του πλανήτη που τα Χριστούγεννα είναι συνδυασμένα με ήλιο και παραλίες.

Δείτε αναλυτικά τους προορισμούς:

Κανάρια Νησιά – Canary Islands

Με πάνω από 1.500 χιλιόμετρα εκπληκτικής ακτογραμμής, τα Ισπανικά Κανάρια Νησιά έχουν πληθώρα από φιλόξενες αμμώδεις παραλίες. Αποχαιρετήστε την εποχική κατάθλιψη και περάστε τις μέρες αυτές με απεριόριστη ηλιοφάνεια, φωτογραφίζοντας υπέροχα τοπία. Δοκιμάστε τα μοναδικά κρασιά της περιοχής ή αν διψάτε για περιπέτεια, οργανώστε μία εκδρομή στα επιβλητικά ηφαίστεια των νησιών. Ο ζεστός καιρός θα σας χαρίσει μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη εμπειρία!

Αυστραλία – Australia

Μακριά εκεί στο Νότιο Ημισφαίριο, όσο κι αν σας φαίνεται παράταιρο, τα Χριστούγεννα «πέφτουν» τον πρώτο μήνα τον καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που σε κάποια μέρη του κόσμου οι άνθρωποι ξεθάβουν το αυτοκίνητό τους από το χιόνι, οι Αυστραλοί οργανώνουν μαγειρέματα στις παραλίες για να γιορτάσουν. Το μπάρμπεκιου στην παραλία είναι σύνηθες αυτές τις ημέρες στο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, ενώ δημοφιλή είναι και τα κάλαντα, τα οποία τραγουδούν το βράδυ υπό το φως των κεριών, κάτω από τα αστέρια. Οι οικογένειες διακοσμούν τα σπίτια τους με φτέρη, φύλλα φοίνικα και πολύχρωμα λουλούδια που ανθίζουν το καλοκαίρι, ενώ κάποιοι στολίζουν και χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κι όσο για τον Άγιο Βασίλη; Εμφανίζεται με σορτς και τριγυρνάει στην παραλία!

Ταϊλάνδη – Thailand

Αν οι τέλειες διακοπές για εσάς περιλαμβάνουν όμορφες παραλίες, μοναδική κουλτούρα και καλό φαγητό, η Ταϊλάνδη σάς καλεί. Ανταλλάξτε το χριστουγεννιάτικο χοιρινό με Pad Thai (νουντλς ρυζιού stir-fry) και σατάι (κάτι σαν σουβλάκι καλαμάκι με σάλτσα) και ζήστε τα Χριστούγεννα με φόντο τις πανέμορφες παραλίες. Ζεστό κλίμα, ζεστό καλωσόρισμα, υπέροχα νησιά, άγρια ζωή, βουδιστικοί ναοί και πολλά άλλα, σας περιμένουν στη νοτιοανατολική Ασία και παρ’ όλο που εκεί τα Χριστούγεννα δεν αποτελούν επίσημη γιορτή, θα βρείτε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και εκδηλώσεις σε κάποια ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κ.λπ.

Νότια Αφρική – South Africa

Η Νότια Αφρική είναι άλλη μια τολμηρή επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα καθιερωμένα Χριστούγεννα και να απολαύσουν καλοκαιρινό ήλιο εν μέσω Δεκεμβρίου. Όσοι την επισκέπτονται από τις βόρειες χώρες απολαμβάνουν ατελείωτη λιακάδα, μπλε ουρανό, ενώ ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία αντί να φτιάχνουν χιονάνθρωπο, να ψάχνουν για ελέφαντες, ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις σε σαφάρι από…αερόστατο, να αγκαλιάσουν λιοντάρια στο Ukutula Lion Park και να επισκεφτούν μια αποικία πιγκουΐνων στην παραλία Boulder, κοντά στο Κέιπ Τάουν. Οι πολύ τολμηροί μπορούν να περάσουν την ημέρα των Χριστουγέννων μακριά από γαλοπούλες και κοντά σε… καρχαρίες, κάνοντας κατάδυση σε κλουβί και περνώντας τις πιο αξέχαστες χριστουγεννιάτικες διακοπές της ζωής τους.

Μπαρμπάντος – Barbados

Τι σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε Χριστουγεννιάτικη νιρβάνα; Παγωμένες βουνοπλαγιές ή ατέλειωτη τιρκουάζ θάλασσα. Τα Μπαρμπέιντος έχουν τα δώρα της ζεστασιάς, της χαλάρωσης και της ομορφιάς. Ξεχάστε τις δυσκολοφόρετες χειμερινές σας μπότες, κασκόλ και παρκά, για μια επανασύνδεση με το περιεχόμενο της καλοκαιρινής σας ντουλάπας. Τα Μπαρμπέιντος καλωσορίζουν τους επισκέπτες τους, με πολλά που μπορούν να δουν και να κάνουν. Επισκεφτείτε τα πολλά ιστορικά σπίτια του νησιού, εξερευνήστε τις υπόγειες μυστηριώδεις σπηλιές ή απλά χαλαρώστε στην παραλία.

Βραζιλία – Brazil

Αν τα Χριστούγεννα δεν είναι τόσο λαμπερά στο σπίτι, ένα ταξίδι στη Βραζιλία μπορεί να δώσει άλλη αύρα την περίοδο των διακοπών. Η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι τόσο ζεστή και φιλόξενη, όσο οι θερμοκρασίες της. Προετοιμαστείτε να μείνετε έκθαμβοι από το μέγεθος του αγάλματος του Χριστού Λυτρωτή, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Απολαύστε τις διάσημες παραλίες και την έντονη νυχτερινή ζωή στο Buzios και επισκεφθείτε το εκπληκτικό τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Αυτή τη σεζόν των Χριστουγέννων, η ζωντανή ατμόσφαιρα της Βραζιλίας θα κρατήσει το πνεύμα σας ευτυχισμένο και φωτεινό.

Χαβάη – Hawaii

Στο γεωλογικά παλιότερο από τα κύρια νησιά του συμπλέγματος, στο Kauai, ο χειμώνας έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εκεί, εκτός του ότι τα Χριστούγεννα είναι τροπικά, το νησί προσφέρει πλήθος events μέσα στον Δεκέμβριο, συμπεριλαμβανομένου του Φεστιβάλ των Φώτων (χριστουγεννιάτικη, παρέλαση πλημμυρισμένη με φώτα), αλλά και φεστιβάλ hula. Αυτή είναι επίσης και η κατάλληλη εποχή για παρατήρηση φαλαινών (whale-watching), με τις φάλαινες να μεταναστεύουν στα ζεστά νερά του νησιού για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα μικρά τους. Ακόμη, το νησί αποτελεί τέλειο προορισμό για σέρφερ κατά τη διάρκεια του χειμώνα και των Χριστουγέννων, ενώ και η χαλάρωση στη χρυσή άμμο της παραλίας Poipu ή ανάμεσα σε υπέροχους καταρράκτες, δεν λείπει από το πρόγραμμα.

Μαρόκο – Morocco

Το Μαρόκο σάς δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξετε το χιόνι με ένα εξωτικό τοπίο, γεμάτο άμμο Σαχάρας, αρχαία φρούρια και σκηνικά που απέχουν πολύ από τα κλασικά. Αν, μάλιστα, θέλετε να «δραπετεύσετε» τελείως από τα Χριστούγεννα, κατευθυνθείτε προς τις πιο μικρές πόλεις και χωριά, όπου σίγουρα δεν θα βρείτε εορταστικές εκδηλώσεις και στολισμούς. Στις μεγαλύτερες πόλεις, όπως στη Φεζ, το Ραμπάτ και το Μαρακές, θα μπορέσετε να ζήσετε λίγο γιορτές, χάρη στους μετανάστες που ζουν και εργάζονται εκεί, ενώ δεν λείπουν και οι ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες διακοπές που οργανώνουν διάφορα ταξιδιωτικά στο Μαρόκο και περιλαμβάνουν τρέκινγκ με καμήλα στη Σαχάρα, ξενάγηση στο Μαρακές με τα κρυμμένα παλάτια και τα χαμάμ και χριστουγεννιάτικο δείπνο στο φαράγγι Todra.

Κούβα

Στην χώρα των πούρων και της salsa, ξεχάστε τις ήσυχες διακοπές. Εξωτικές περιπέτειες στα στενά της Αβάνας, ενδιαφέρουσες βόλτες και μεζέδες κροκοδείλου –η τοπική σπεσιαλιτέ- στην πόλη Τρινιδάδ και βουτιές στις τυρκουάζ παραλίες στο Βαραδέρο θα αλλάξουν την εικόνα που είχατε για τα Χριστούγεννα. Τα κοκτέιλ και οι βελούδινες αμμουδιές έχουν τον πρώτο λόγο στο κουβανέζικο πρόγραμμα, ό,τι πρέπει για το party animal που κρύβετε μέσα σας.

Αίγυπτος – Egypt

Ένα ταξίδι στο οροπέδιο της Γκίζα στην Αίγυπτο – στις Μεγάλες Πυραμίδες – είναι ένα Χριστουγεννιάτικο δώρο που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Αυτή η εμπειρία ζωής σάς συστήνει ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ξεχάστε να επιστρέψετε μετά τις ημέρες των Χριστουγέννων, απολαύστε μια βόλτα με καμήλα στον ήλιο της Βόρειας Αφρικής και εξοικειωθείτε με τη μυστηριώδη Σφίγγα.