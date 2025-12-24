Χριστούγεννα όπως δεν τα έχετε ξαναδεί: Πώς τα γιορτάζουν από την Αθήνα μέχρι το Τόκιο - Δείτε βίντεο

Καθώς οι πόλεις ανάβουν τα λαμπάκια τους και οι δρόμοι γεμίζουν με μυρωδιές και ήχους, τα Χριστούγεννα γίνονται το πιο φωτεινό ταξίδι του χρόνου. Παρότι η γιορτή έχει παντού την ίδια ψυχή, κάθε χώρα τη γιορτάζει με τον δικό της τρόπο, άλλες με λαμπερές παρελάσεις και εντυπωσιακές αγορές, άλλες πιο ήσυχα, με οικογενειακή ζεστασιά και παράδοση.

Ελλάδα: Κάλαντα, καράβια και κουραμπιέδες

Στην Ελλάδα, τα Χριστούγεννα συνδυάζουν τη θρησκευτική κατάνυξη με τη χαρά της οικογένειας. Το πρωί της παραμονής, τα παιδιά γυρνούν τις γειτονιές τραγουδώντας τα κάλαντα, κρατώντας τα μεταλλικά τρίγωνα, ενώ στα σπίτια μυρίζει κανέλα, μέλι και βούτυρο.

Το ελληνικό έθιμο του «στολισμένου καραβιού» που συμβολίζει τη θάλασσα και το ταξίδι, επιστρέφει τα τελευταία χρόνια σε πολλές πόλεις, δίπλα στο δέντρο. Στα νησιά, ο κόσμος συχνά ανάβει το «χριστόξυλο» στο τζάκι, ενώ στις εκκλησίες ακούγονται οι ύμνοι των Χριστουγέννων σε κλίμα ευλάβειας.

Ιταλία: Το τραπέζι της Vigilia και η γιορτή της οικογένειας

Στην Ιταλία, τα Χριστούγεννα είναι πάνω απ’ όλα «οικογενειακή υπόθεση» . Το βράδυ της παραμονής, η περίφημη «La Vigilia» περιλαμβάνει πάντα φαγητά χωρίς κρέας, συνήθως θαλασσινά, καθώς οι Ιταλοί τηρούν τη νηστεία πριν από τη γέννηση του Χριστού.

Μετά το δείπνο, οι περισσότεροι παρακολουθούν τη «μεσονύχτια λειτουργία» και επιστρέφουν στο σπίτι για να ανοίξουν τα δώρα τους. Στη Ρώμη, η πλατεία του Αγίου Πέτρου γεμίζει πιστούς και τουρίστες που συγκεντρώνονται για την ευλογία του Πάπα.

Γαλλία: Κεριά, σαμπάνια και η γλυκιά «bûche de Noël»

Στη Γαλλία, τα Χριστούγεννα είναι γιορτή του φωτός και της γεύσης. Οι δρόμοι φωτίζονται από χιλιάδες μικρά λαμπάκια και οι οικογένειες μαζεύονται γύρω από το «ρεβεγιόν», ένα πολυτελές δείπνο με σαμπάνια, fois gras και το παραδοσιακό γλυκό «bûche de Noël», που μοιάζει με ξύλινο κορμό. Στην Αλσατία, τα «χριστουγεννιάτικα παζάρια» του Στρασβούργου είναι από τα πιο φημισμένα της Ευρώπης και γεμίζουν με ζεστό κρασί, στολίδια και μυρωδιές μπαχαρικών.

Γερμανία: Το βασίλειο των χριστουγεννιάτικων αγορών

Κανείς δεν ξέρει να κάνει «Χριστούγεννα στους δρόμους» όπως οι Γερμανοί. Από το Βερολίνο μέχρι τη Νυρεμβέργη, οι «Weihnachtsmärkte» γεμίζουν με ξύλινα σπιτάκια που πουλούν στολίδια, γλυκά και το διάσημο «Glühwein», το ζεστό αρωματισμένο κρασί.

Οι οικογένειες στολίζουν τα δέντρα τους συνήθως στις 24 Δεκεμβρίου, ενώ οι παραδόσεις διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή στο Νότο ψήνουν μπισκότα “Lebkuchen”, ενώ στον Βορρά τραγουδούν παραδοσιακά κάλαντα έξω από τα σπίτια.

Ηνωμένο Βασίλειο: Κάλτσες στο τζάκι και το «Christmas pudding»

Στη Βρετανία, τα Χριστούγεννα είναι γεμάτα παραδόσεις που μετρούν αιώνες. Τα παιδιά κρεμούν τις κάλτσες τους στο τζάκι για τον Άγιο Βασίλη, τα σπίτια γεμίζουν με στεφάνια και mistletoe, ενώ το «παραδοσιακό τραπέζι» περιλαμβάνει γαλοπούλα, πουτίγκα και κέικ φρούτων.

Η «Βασιλική Ομιλία» της βασίλισσας (ή πλέον του βασιλιά Καρόλου) το μεσημέρι των Χριστουγέννων παραμένει ένα από τα πιο σταθερά τηλεοπτικά ραντεβού. Στο Λονδίνο, η Οξφόρδη Στριτ και το Κόβεντ Γκάρντεν μεταμορφώνονται σε παραμύθι από φως.

Μεξικό: Χριστούγεννα στους δρόμους, με τραγούδι και χρώμα

Στο Μεξικό, τα Χριστούγεννα είναι «εξωστρεφής γιορτή». Οι εορτασμοί ξεκινούν από τις 16 Δεκεμβρίου με τις “Posadas”, καθημερινές πομπές που αναπαριστούν το ταξίδι της Παναγίας και του Ιωσήφ προς τη Βηθλεέμ. Οι δρόμοι γεμίζουν φαναράκια, μουσική, χορό και φαγητό.

Κάθε βράδυ, οι οικογένειες σπάνε μια «pinata» σε σχήμα αστεριού, γεμάτη γλυκά και μικρά δώρα, ενώ η νύχτα των Χριστουγέννων κορυφώνεται με πυροτεχνήματα. Είναι μια γιορτή γεμάτη φως, ήχο και πίστη.

Ιαπωνία: Μια «κοσμική» γιορτή με ρομαντική διάθεση

Αν και τα Χριστούγεννα δεν είναι θρησκευτική γιορτή στην Ιαπωνία, έχουν αποκτήσει «χαρακτήρα γιορτής αγάπης» και ρομαντισμού. Οι δρόμοι φωταγωγούνται εντυπωσιακά, τα ζευγάρια βγαίνουν ραντεβού, ενώ οι οικογένειες τρώνε , παράδοξα αλλά παραδοσιακά πλέον «τηγανητό κοτόπουλο», συνήθεια που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70!

Το “illumination” των μεγάλων πόλεων, όπως το Τόκιο και η Οσάκα, είναι από τα πιο φαντασμαγορικά στον κόσμο.

Φινλανδία – Στο σπίτι του Άγιου Βασίλη

Για πολλούς, τα Χριστούγεννα ξεκινούν από το «Ροβανιέμι», την επίσημη “πατρίδα” του Άγιου Βασίλη στον Αρκτικό Κύκλο. Εκεί, τα πάντα μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι: χιόνι, έλκηθρα, ταράνδοι και μικρά ξύλινα σπίτια που λάμπουν μέσα στο σκοτάδι του χειμώνα.

Οι Φινλανδοί γιορτάζουν ήσυχα, με οικογενειακά δείπνα, παραδοσιακή “σούπα σολομού” και σάουνα πριν το φαγητό. Το βράδυ της 24ης, ο ίδιος ο «Joulupukki» (ο Άγιος Βασίλης) επισκέπτεται τα σπίτια φέρνοντας δώρα στα παιδιά.