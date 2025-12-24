Ecommbx
VIDEO - Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση - Παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO - Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση - Παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη

 24.12.2025 - 07:32
VIDEO - Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση - Παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη

Ηλεκτρική βλάβη παρουσίασε το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ αλ Χαντάντ και συνετρίβη στην Τουρκία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διευθυντή Επικοινωνίας της Κυβέρνησης της Λιβύης, στις 23 Δεκεμβρίου 2025, το ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό Στρατού της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Άλι Αχμέντ Αλ Χαντάντ, τέσσερα μέλη της συνοδείας του και τρία μέλη του πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στις 20:17.

Στις 20:33, το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και εξέπεμψε SOS ζητώντας επείγουσα προσγείωση. Το αεροπλάνο καθοδηγήθηκε ξανά προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και άρχισαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 20:36 και χάθηκε η επικοινωνία. Έπειτα από έρευνες από ομάδες του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης, βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και όλες οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες με μεγάλη προσοχή.

Εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ, νεκροί από τη συντριβή είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Παραγωγής Στρατιωτικού Υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη έπειτα από αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τον θάνατο του στρατηγού και όλων των επιβαινόντων επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της Τρίπολης.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε λόφο, δύο χιλιόμετρα από το χωριό Κεσικαβάκ, στην περιοχή της Χαϊμάνα, νότια της Άγκυρας. Μετά την πρόσκρουση στο έδαφος προκλήθηκε πυρκαγιά.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια έντονη λάμψη που θεωρείται ότι σχετίζεται με την πτώση του αεροσκάφους.

 

 

Πηγή: protothema.gr

 

Σε περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις πρόσφατες κινήσεις της ηγεσίας του, να προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο και να αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τον ρόλο και την κατεύθυνση που επιλέγει ο Νικόλας Παπαδόπουλος ενόψει της επόμενης μέρας των βουλευτικών εκλογών. Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται σε επιμέρους προσχωρήσεις, αλλά συνθέτουν ένα ευρύτερο πολιτικό μοτίβο, το οποίο αμφισβητείται έντονα από άλλες δυνάμεις του Κέντρου.

