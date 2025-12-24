Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα δούμε λευκά Χριστούγεννα; Μέχρι πού θα πέσει σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 24.12.2025 - 07:26
Θα δούμε λευκά Χριστούγεννα; Μέχρι πού θα πέσει σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Ασθενής ψηλή πίεση θα επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή μέχρι και την Παρασκευή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από το Σάββατο.

Σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη, ανήμερα Χριστούγεννα, ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σύντομα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά το μεσημέρι και μετά. Σε καταιγίδα, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Από αργά το απόγευμα και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

 

Σε περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις πρόσφατες κινήσεις της ηγεσίας του, να προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο και να αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τον ρόλο και την κατεύθυνση που επιλέγει ο Νικόλας Παπαδόπουλος ενόψει της επόμενης μέρας των βουλευτικών εκλογών. Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται σε επιμέρους προσχωρήσεις, αλλά συνθέτουν ένα ευρύτερο πολιτικό μοτίβο, το οποίο αμφισβητείται έντονα από άλλες δυνάμεις του Κέντρου.

