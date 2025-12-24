Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Την μνήμη της Ευγενείας της οσιομάρτυρος τιμά σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου η Εκκλησία.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι: Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη. Πηγή: ethnos.gr

