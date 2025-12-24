Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα - Η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

 24.12.2025 - 07:58
Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα - Η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Έφυγε από τη ζωή η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μητέρα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Έλενας Ακρίτα.


Η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1928 και ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Γιαβάσογλου, γερουσιαστή του Ελευθερίου Βενιζέλου ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας την περίοδο 1954-1955.

Το 1967, κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας οργανώθηκε στην αντιδικτατορική οργάνωση Πατριωτικό Μέτωπο. Για τη δράση της αυτή συνελήφθη από το καθεστώς των συνταγματαρχών και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Το 1974, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξελέγη και για πρώτη φορά βουλευτής Β' Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του Κινήματος.

Το 1984, εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στις 30 Ιουλίου 1989, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ την εξέλεξε γραμματέα στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1989, εξελέγη μέλος (αναπληρωτής γραμματέας) του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και στις 29 Νοεμβρίου στη ψηφοφορία που έγινε από τη ΚΟ του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, επανεξελέγη μέλος του προεδρείου της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ως μέλος του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ορίστηκε επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα στα υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και Μεταφορών.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1990, στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά την 1η Νοεμβρίου δεν κατάφερε να εκλεγεί μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, αν και υποδείχθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου.

Στις 17 Απριλίου 1994, στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Διετέλεσε υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων από τις 31 Οκτωβρίου 1986 έως τις 22 Ιουνίου 1988.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές 17/11/1974, 18/10/1981, 02/06/1985, 18/06/1989, 05/11/1989, 08/04/1990 και 10/10/1993 .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

