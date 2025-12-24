Στη γειτονιά των αγγέλων η Γιαννούλα Νικολαΐδου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Η Γιαννούλα απεβίωσε στις 23/12/2025 σε ηλικία 94 ετών.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/12/2025 ώρα 10:30 από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλληπητήρια στην εκκλησία από τις 10:00.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον Σύνδεσμό «ένα όνειρο μια ευχή» και για τον ΠΑΣΥΚΑΦ.

