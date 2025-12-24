Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Γιαννούλα Νικολαΐδου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 24.12.2025 - 11:00
Στη γειτονιά των αγγέλων η Γιαννούλα Νικολαΐδου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Γιαννούλλας Νικολαΐδου από Αγλαντζιά.

Η Γιαννούλα απεβίωσε στις 23/12/2025 σε ηλικία 94 ετών.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/12/2025 ώρα 10:30 από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλληπητήρια στην εκκλησία από τις 10:00.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον Σύνδεσμό «ένα όνειρο μια ευχή» και για τον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Δείτε φωτογραφία της

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Σε περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις πρόσφατες κινήσεις της ηγεσίας του, να προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο και να αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τον ρόλο και την κατεύθυνση που επιλέγει ο Νικόλας Παπαδόπουλος ενόψει της επόμενης μέρας των βουλευτικών εκλογών. Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται σε επιμέρους προσχωρήσεις, αλλά συνθέτουν ένα ευρύτερο πολιτικό μοτίβο, το οποίο αμφισβητείται έντονα από άλλες δυνάμεις του Κέντρου.

