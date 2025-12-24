Η Lidl Κύπρου προσφέρει 100.000€ στον  Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου με την πολύτιμη στήριξη των πελατών της

Η Lidl Κύπρου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία της για το 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Από τις 5 έως και τις 21 Δεκεμβρίου, με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus, η εταιρεία προσέφερε 0,30€ στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν 278.265 σκαναρίσματα, συγκεντρώνοντας το σημαντικό ποσό των 83.479,50€. Ωστόσο, η εταιρία θα προχωρήσει στη δωρεά του ποσού ύψους 100.000€, το οποίο θα διατεθεί για την ενίσχυση του Επισιτιστικού Προγράμματος και του Προγράμματος Υιοθέτησης Δωματίων του Κέντρου «Αροδαφνούσα». Το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» είναι το πρώτο και μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο, προσφέροντας ολοκληρωμένες ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με εμπειρία καρκίνου.

Η στήριξη της Lidl Κύπρου εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη του προγράμματος υιοθέτησης δωματίων, χρηματοδοτώντας τα λειτουργικά έξοδα δύο δωματίων για έναν ολόκληρο χρόνο, τη συνέχιση του επισιτιστικού προγράμματος στο σύνολό του, καθώς και την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ειδικά διαμορφωμένου χώρου ξεκούρασης των επισκεπτών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προστίθεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που υλοποιεί η Lidl Κύπρου εδώ και πάνω από 12 χρόνια για τη στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, με τη συνολική συνεισφορά να ξεπερνά τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν της οικονομικής ενίσχυσης, η εταιρεία πραγματοποιεί όλο τον χρόνο πολυάριθμες προϊοντικές δωρεές και ποικίλες ενέργειες στήριξης.

Με σταθερό όραμα και αίσθημα ευθύνης, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προσφέρουν φροντίδα, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και χαρίζουν ελπίδα. Γιατί κάθε πράξη αλληλεγγύης είναι ένα βήμα προς έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο και πιο φωτεινό που αξίζει σε όλους.