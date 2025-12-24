Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πίσω στις ελεύθερες περιοχές και το δεύτερο ζεύγος Ε/κ που κρατείτο στα κατεχόμενα

 24.12.2025 - 09:45
Πίσω στις ελεύθερες περιοχές και το δεύτερο ζεύγος Ε/κ που κρατείτο στα κατεχόμενα

Πίσω στις ελεύθερες περιοχές βρίσκονται τα δύο ζευγάρια που κρατούνταν τους τελευταίους μήνες στα κατεχόμενα μέχρι να ολοκληρωθεί η «δίκη» τους.

Σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεραυνού Στροβόλου μεταφέρει τα συναισθήματα των συμπολιτών μας μετά το πολύμηνο θρίλερ.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Μετά την απελευθέρωση του ζεύγους Άκη-Νικολέττας Γρηγορίου, ελεύθεροι και οι Ανδρέας-Άννη Κυπριανού

Χαρά, ανακούφιση, δικαίωση και λύτρωση είναι τα αισθήματα όλων μας στον Κεραυνό Στροβόλου, μετά και την ψεσινή εξέλιξη, όπου το ζεύγος Ανδρέας και Άννη Κυπριανού, επέστρεψε οριστικά στις ελεύθερες περιοχές. Η μεγάλη αυτή δοκιμασία έλαβε τέλος, μετά από την πεντάμηνη παράνομη κράτηση τους στα κατεχόμενα, υπό το βάρος ατεκμηρίωτων και κατασκευασμένων κατηγοριών.

Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η απελευθέρωση και επιστροφή άλλων τριών συμπατριωτών μας, που μαζί με το ζεύγος Κυπριανού είχαν παράνομα συλληφθεί στα κατεχόμενα στις 19 Ιουλίου 2025. Πλέον όλοι τους βρίσκονται ξανά ασφαλείς στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, πίσω στις οικογένειες και στην ομαλότητα της καθημερινότητας τους. Αναπνέουν επιτέλους, ξανά, αέρα ελευθερίας.

Εκ μέρους των ιδίων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης όλων στην μεγάλη οικογένεια του Κεραυνού Στροβόλου, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συνέβαλαν στον τερματισμό αυτής της άδικης, παράνομης και εντελώς αδικαιολόγητης βαναυσότητας κατά των φίλων και συμπατριωτών μας.

Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε τον κάθε ένα ξεχωριστά, που ενδιαφέρθηκε, που συμπαραστάθηκε και που συμμετείχε, με οποιοδήποτε τρόπο, μαζί με όλους εμάς, σε αυτόν τον νομικό, πολιτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό «μαραθώνιο» αγώνα για απελευθέρωση τους. Την ίδια ώρα, εκφράζουμε ειλικρινείς ευχαριστίες για όλες τις διεργασίες, πιέσεις και άλλες πρωτοβουλίες, που συνέτειναν στο ευτυχές αυτό αποτέλεσμα.

Περαιτέρω, έχουμε ευθύνη και καθήκον να ευχαριστήσουμε μια μεγάλη μερίδα Τουρκοκυπρίων, που ενάντια στο ίδιο το κατοχικό καθεστώς, επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία και κινητοποίηση στην όλη υπόθεση και προσέτρεξαν προς στήριξη των ελληνοκυπρίων κρατουμένων. Απλοί πολίτες, νομικοί, δημοσιογράφοι, αθλητικοί παράγοντες, είτε σχετίζονται με τον Σύλλογο μας ή όχι, συμπεριλαμβάνονται σε ένα μεγάλο κατάλογο ατόμων, που απέδειξαν ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έχουν εθνοτικά ή διαφυλετικά σύνορα.

Παρόλα τα αισθήματα ανακούφισης που μας διακατέχουν, παραμένουμε βαθύτατα προβληματισμένοι και εξοργισμένοι για την παράνομη κράτηση, την απάνθρωπη και εξευτελιστική αντιμετώπιση που υπέστησαν, καθώς και την αμφισβήτηση που αδίκως βίωσαν οι συμπατριώτες μας όλους αυτούς τους μήνες.

Στη θέση των συγκεκριμένων, που στάθηκαν άτυχοι ευρισκόμενοι στον λάθος τόπο τη λάθος χρονική συγκυρία, θα μπορούσε να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συμπατριώτης μας και αυτό εγείρει ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών της χώρας μας.

Τελευταίο, αφήσαμε ένα τεράστιο «ευχαριστώ» και την έκφραση μεγάλης εκτίμησης και ευγνωμοσύνης σε αυτούς που στήριξαν έμπρακτα και καθημερινά τους κρατούμενους και τις οικογένειες τους, ειδικά σε οικονομικό, ιατρικό, ψυχολογικό και υποστηρικτικό επίπεδο. Χωρίς τη δική τους αρωγή και συμβολή θα ήταν ρεαλιστικά αναπόφευκτη η ευτυχής κατάληξη στο θέμα.

Πλέον μπορούμε, με ήσυχη συνείδηση και αγαλλίαση ψυχής, να ευχηθούμε σε όλο το φίλαθλο και μη κοινό της χώρας μας, σε όλους τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας, Καλά Χριστούγεννα και Καλό Νέο Έτος.

Η μεγαλύτερη μας ευχή είναι να καταφέρει η πατρίδα μας να απελευθερωθεί και να επανενωθεί.

Για το Γυμναστικό Σύλλογο Στροβόλου «Ο Κεραυνός»

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

