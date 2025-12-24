Αστυνομία: Συνεχίζονται οι έλεγχοι στους δρόμους – Εντοπίστηκαν μεθυσμένοι, ναρκωτικά και…εκρηκτικά – Πόσοι πολίτες καταγγέλθηκαν

Ο Νικόλας, οι μεταγραφές, οι ρήξεις και τα σενάρια που διαμορφώνονται στον κεντρώο χώρο
Σε περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις πρόσφατες κινήσεις της ηγεσίας του, να προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο και να αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τον ρόλο και την κατεύθυνση που επιλέγει ο Νικόλας Παπαδόπουλος ενόψει της επόμενης μέρας των βουλευτικών εκλογών. Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται σε επιμέρους προσχωρήσεις, αλλά συνθέτουν ένα ευρύτερο πολιτικό μοτίβο, το οποίο αμφισβητείται έντονα από άλλες δυνάμεις του Κέντρου.