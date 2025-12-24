Τρόμος για παιδί 1 έτους στη Νέα Υόρκη: Του επιτέθηκε πίτμπουλ και δεν το άφηνε από τα σαγόνια του - Ανατριχιαστικό βίντεο

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης που έγινε το πρωί της Κυριακής το πίτμπουλ φαίνεται να μην αφήνει από τα σαγόνια του το παιδί.

«Καλέστε την αστυνομία. Κάποιος να τον απομακρύνει! Κάποιος, σας παρακαλώ» ακούγεται να φωνάζει η μητέρα του παιδιού.

A pit bull attacked a toddler on the streets of New York, but luckily a bystander was quick enough to choke the dog before it could do further harm the child.😳 pic.twitter.com/Yh6btEwVVm — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) December 23, 2025

Σύμφωνα με τη New York Post ο δίχρονος Disco Bubba, όπως είναι το όνομα του σκυλιού, άφησε το παιδί μόνο όταν κάποιος του άρπαξε τα γεννητικά όργανα.

«Θεέ μου. Υπάρχει μια τρύπα στο πόδι αυτού του αγοριού» σχολίασε ένας έντρομος αυτόπτης μάρτυρας.

Ο πατέρας του παιδιού είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι το πίτμπουλ επιτέθηκε στον γιο του όταν είδε μπροστά του να κουνιέται το πόδι του αγοριού ενώ εκείνος το σήκωνε ψηλά.

Αν και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκηθεί δίωξη σε βάρος του ιδιοκτήτη του σκύλου, η οικογένεια του μικρού παιδιού διαμηνύει ότι θα αναζητήσει άλλους τρόπους για να θανατωθεί ο σκύλος με τον θείο του παιδιού να λέει χαρακτηριστικά «το πίτμπουλ αυτό περπατάει ελεύθερα, αυτό είναι επικίνδυνο».

Πηγή: protothema.gr