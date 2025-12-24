Ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στον... βυθό του Πρωταρά - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Κάτω από τα κρυστάλλινα νερά του Πρωταρά, ένα υποβρύχιο χριστουγεννιάτικο δέντρο λάμπει ως μια εορταστική υπενθύμιση ότι εδώ το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ, ακόμη και τον Δεκέμβριο.

Η ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το εκπαιδευτικό κέντρο SCUBA Dive Cyprus, με έδρα την περιοχή Περνέρα, και υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, αναδεικνύοντας τη βαθιά και διαχρονική σχέση του τόπου με τη θάλασσα και την παράκτια πολιτιστική του κληρονομιά.

*Με πληροφορίες στο CheckInCyprus