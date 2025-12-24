Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Συνήλθε το θύμα και καταθέτει - Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό των 2 καταζητούμενων

 24.12.2025 - 10:06
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Συνήλθε το θύμα και καταθέτει - Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό των 2 καταζητούμενων

Εντατικά συνεχίζουν τις έρευνες τους τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με την απόπειρα φόνου του 36χρονου Σύρου που διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λεμεσό. Η κατάσταση της υγείας του 36χρονου είναι εκτός κινδύνου.

Το θύμα, το οποίο νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να δώσει κατάθεση στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού που διερευνούν την υπόθεση.

Τα μέλη της Αστυνομίας προσπαθούν να εντοπίσουν τους δύο καταζητούμενους σε σχέση με την υπόθεση. Πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 20 και 30 ετών από το Λίβανο.

Ο 36χρονος είχε δεχθεί επίθεση από τρία πρόσωπα, έξω από καφετέρια στην οδό Ανεξαρτησίας. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία του επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ένας εκ των τριών δραστών ανέσυρε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στην ωμοπλάτη.

Θύμα και καταζητούμενοι είχαν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν. Της απόπειρας φόνου ακολούθησε πρόκληση ζημιάς από αγνώστους στο κουρείο του 30χρονου καταζητούμενου που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

