Προσοχή: Άφαντος 44χρονος που καταζητείται - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Άφαντος 44χρονος που καταζητείται - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

 10.08.2025 - 19:15
Προσοχή: Άφαντος 44χρονος που καταζητείται - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες για εντοπισμό του Alexandru Gabriel Cretu Torica, 44 ετών, από τη Ρουμανία, εναντίον του οποίου εκκρεμεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πλαστογραφίας και αδικημάτων κατά παράβαση του Νόμου Περί Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας Μέσων Πληρωμών πλην των Μετρητών και του Νόμου περί Προστασίας Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με την Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Οι δράσεις όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών συνεχίζονται κανονικά και την ερχόμενη βδομάδα και δεν θα επηρεαστούν από την αργία του Δεκαπενταυγούστου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό το έργο τους.

