Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Έτσι λειτουργεί το κουμπί πανικού για γυναίκες - Πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και πώς επιλέγονται
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Έτσι λειτουργεί το κουμπί πανικού για γυναίκες - Πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και πώς επιλέγονται

 11.08.2025 - 21:07
VIDEO: Έτσι λειτουργεί το κουμπί πανικού για γυναίκες - Πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και πώς επιλέγονται

Συνολικά 24 γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, απέκτησαν μέχρι σήμερα πρόσβαση στο κουμπί πανικού, που έχει εγκατασταθεί στο κινητό τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha.

Με βάση το ρεπορταζ, σε περίπτωση που οι γυναίκες που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή αισθανθούν κίνδυνο, θα πατούν το κουμπί SOS στο κινητό τους για αποστολή μηνύματος άμεσης ανάγκης και αμέσως θα ειδοποιείται ο αξιωματικός υπηρεσίας. Αυτός θα ενημερώνει άμεσα το πιο κοντινό περιπολικό για άμεση παρέμβαση, αφού με το πάτημα του κουμπιού θα αποστέλλεται η τοποθεσία που βρίσκεται το θύμα.

Μέσω της εφαρμογής, η Αστυνομία θα μπορεί πλέον να παρεμβαίνει άμεσα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται το θύμα, απομακρύνοντάς το από το κακοποιητικό περιβάλλον και το δράστη που το απειλεί

Η επιλογή των γυναικών που θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, γίνεται μετά από αξιολόγηση από την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων και τον Κλάδο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή άμεσης βοήθειας «Ελπίς» τέθηκε σε πλήρη λειτουργία από τον περασμένο μήνα σε παγκύπρια βάση, 24ώρες το 24ωρο. 

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση
Εσύ το ήξερες; Οι 7 τρόποι για να σου δώσει το Temu επιπλέον εκπτώσεις
VIDEO: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για τη διάσωση λουόμενου στη Λεμεσό - «Πιστέψαμε ότι είναι πεθαμένος»
«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία που έγινε viral - «Η πόρτα ήταν μικρή για drive-through»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αχιλλέως - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις για την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Ο στόχος της Κυβέρνησης

 11.08.2025 - 20:48
Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εκφράζει απογοήτευση για την "αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης" του με τον ΔΗΣΥ, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

  •  11.08.2025 - 17:57
Νέος τραυματισμός προσώπου μετά από πτώση στις θαλασσινές σπηλιές - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Νέος τραυματισμός προσώπου μετά από πτώση στις θαλασσινές σπηλιές - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  11.08.2025 - 18:56
VIDEO: Έτσι λειτουργεί το κουμπί πανικού για γυναίκες - Πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και πώς επιλέγονται

VIDEO: Έτσι λειτουργεί το κουμπί πανικού για γυναίκες - Πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και πώς επιλέγονται

  •  11.08.2025 - 21:07
Συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις για την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Ο στόχος της Κυβέρνησης

Συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις για την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Ο στόχος της Κυβέρνησης

  •  11.08.2025 - 20:48
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  11.08.2025 - 17:40
VIDEO: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για τη διάσωση λουόμενου στη Λεμεσό - «Πιστέψαμε ότι είναι πεθαμένος»

VIDEO: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για τη διάσωση λουόμενου στη Λεμεσό - «Πιστέψαμε ότι είναι πεθαμένος»

  •  11.08.2025 - 20:30
Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

  •  11.08.2025 - 19:39
Αυτός θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ

Αυτός θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ

  •  11.08.2025 - 18:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα