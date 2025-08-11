VIDEO: Έτσι λειτουργεί το κουμπί πανικού για γυναίκες - Πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και πώς επιλέγονται

Με βάση το ρεπορταζ, σε περίπτωση που οι γυναίκες που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή αισθανθούν κίνδυνο, θα πατούν το κουμπί SOS στο κινητό τους για αποστολή μηνύματος άμεσης ανάγκης και αμέσως θα ειδοποιείται ο αξιωματικός υπηρεσίας. Αυτός θα ενημερώνει άμεσα το πιο κοντινό περιπολικό για άμεση παρέμβαση, αφού με το πάτημα του κουμπιού θα αποστέλλεται η τοποθεσία που βρίσκεται το θύμα.

Μέσω της εφαρμογής, η Αστυνομία θα μπορεί πλέον να παρεμβαίνει άμεσα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται το θύμα, απομακρύνοντάς το από το κακοποιητικό περιβάλλον και το δράστη που το απειλεί

Η επιλογή των γυναικών που θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, γίνεται μετά από αξιολόγηση από την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων και τον Κλάδο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή άμεσης βοήθειας «Ελπίς» τέθηκε σε πλήρη λειτουργία από τον περασμένο μήνα σε παγκύπρια βάση, 24ώρες το 24ωρο.

Δείτε το ρεπορτάζ: