Μέσω DNA η ταυτοποίηση της απανθρακωμένης σορού στην Παλιά Λευκωσία – Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες της τραγωδίας
Μέσω DNA η ταυτοποίηση της απανθρακωμένης σορού στην Παλιά Λευκωσία – Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες της τραγωδίας

 25.12.2025 - 20:54
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων σε αποθηκευτικό χώρο στην οροφή κτηρίου επί της Οδού Ευαγόρου, στην Παλιά Λευκωσία, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του δημοσιογράφου Γιώργου Χρυσάνθου, την απανθρακωμένη σορό εντόπισαν πρώτοι μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κλήθηκαν στο σημείο έπειτα από ειδοποίηση γειτόνων για φωτιά στην οροφή του κτηρίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Η Αστυνομία έχει ήδη συλλέξει αρκετές πληροφορίες που αφορούν την πιθανή ταυτότητα του θύματος, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, πρόκειται για αλλοδαπή γυναίκα που διέμενε στον συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο. Ωστόσο, η επίσημη ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με τη μέθοδο του DNA, διαδικασία που θεωρείται απαραίτητη λόγω της κατάστασης της σορού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την Αστυνομία να κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Δεν αποκλείεται η πυρκαγιά να προκλήθηκε στην προσπάθεια του θύματος να ζεστάνει τον χώρο όπου διέμενε. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και την Παρασκευή στο διώροφο κτήριο.

