Χριστούγεννα ανά τον κόσμο: Πώς γιόρτασαν από την εμπόλεμη Ουκρανία μέχρι τη Βηθλεέμ κι από τις φαβέλες του Σάο Πάολο μέχρι το Πακιστάν, δείτε φωτογραφίες
ΔΙΕΘΝΗ

Χριστούγεννα ανά τον κόσμο: Πώς γιόρτασαν από την εμπόλεμη Ουκρανία μέχρι τη Βηθλεέμ κι από τις φαβέλες του Σάο Πάολο μέχρι το Πακιστάν, δείτε φωτογραφίες

 25.12.2025 - 21:43
Χριστούγεννα ανά τον κόσμο: Πώς γιόρτασαν από την εμπόλεμη Ουκρανία μέχρι τη Βηθλεέμ κι από τις φαβέλες του Σάο Πάολο μέχρι το Πακιστάν, δείτε φωτογραφίες

Από το μαστιζόμενο από τον εμφύλιο πόλεμο και την ανθρωπιστική κρίση Σουδάν, μέχρι το Καράκας της Βενεζουέλας εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις ΗΠΑ...

Από το Κίεβο, όπου ο πόλεμος μπαίνει σε λίγες μέρες στην τέταρτη χρονιά του μέχρι τη Βηθλεέμ, γενέτειρα του Ιησού Χριστού και από τις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο και του Σάο Πάολο μέχρι τις θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν...

Άλλοι υπό μηδενικές θερμοκρασίες και άλλοι μόνο με σκούφους και μαγιό, εκατομμύρια Χριστιανοί ανά την υφήλιο γιόρτασαν τη Γέννηση του Ιησού Χριστού, τον ερχομό Του στον κόσμο, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη.

Το μήνυμα, πανανθρώπινο: υγεία, ειρήνη σ' εκείνες τις γειτονιές του πλανήτη που μαστίζονται από ένοπλες συρράξεις, ελπίδα για καλύτερες μέρες.

Παρακάτω, δείτε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των Χριστουγέννων ανά τον κόσμο:

Μέλη της χριστιανικής μειονότητας παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Θωμά, στη Χαϊντεραμπάντ του Πακιστάν

Κολυμβητές κάνουν μπάνιο στο πλαίσιο του παραδοσιακού «Copa Nadal» στο λιμάνι της Βαρκελώνης

Κολυμβητές συμμετέχουν στον ετήσιο αγώνα ανήμερα των Χριστουγέννων για το Κύπελλο Πίτερ Παν, στη λίμνη Σέρπενταϊν του Χάιντ Παρκ, στο Λονδίνο

Πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτασμών στη φαβέλα Μοΐνιο, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας

Φάτνη κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Καζάν, στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας

  

Άγαλμα του Θείου Βρέφους μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της μεταμεσονύκτιας λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου, στη Νέα Υόρκη

Ινδοί χριστιανοί προσεύχονται έξω από τον Ναό του Αγίου Ιωσήφ κατά τη διάρκεια λειτουργίας στο Μουμπάι της Ινδίας

 

Καθολική μοναχή προσεύχεται δίπλα σε άγαλμα του Θείου Βρέφους στο Σπήλαιο κάτω από τον Ναό της Γεννήσεως, τόπο γέννησης του Ιησού, στη Βηθλεέμ της Δυτικής Όχθης

Η Μαριέλα Γκόμες και ο σύντροφός της Αμπραάμ Κάστρο, ζευγάρι μεταναστών, κάθονται στο χριστουγεννιάτικο δείπνο στο σπίτι των γονιών του Κάστρο, στη Μαρακάι της Βενεζουέλας

Χριστιανοί πιστοί προσεύχονται σε εκκλησία του Ομντουρμάν, την ημέρα των Χριστουγέννων, στο Χαρτούμ του Σουδάν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων σε αποθηκευτικό χώρο στην οροφή κτηρίου επί της Οδού Ευαγόρου, στην Παλιά Λευκωσία, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός.

