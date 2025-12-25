Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Δύο τροχαία ατυχήματα σε αυτοκινητόδρομο

 25.12.2025 - 16:52
Οδηγοί προσοχή: Δύο τροχαία ατυχήματα σε αυτοκινητόδρομο

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το απόγευμα των Χριστουγέννων σε αυτοκινητόδρομους, θέτοντας σε κινητοποίηση την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, το πρώτο τροχαίο συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, στο ύψος της Αθηαίνου, όταν οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα και ακινητοποιήθηκε εκτός της λωρίδας κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας, για διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.

Λίγο αργότερα, δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, όταν όχημα προσέκρουσε σε διαχωριστικά κιγκλιδώματα.

Και στα δύο περιστατικά δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο που βρισκόταν στην οροφή πολυκατοικίας.

