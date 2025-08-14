Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έντονη μυρωδιά καμένου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Τι συμβαίνει;

 14.08.2025 - 11:38
Έντονα μυρίζει καμένο διάφορες περιοχές της Κύπρου και ιδιαίτερα σε Λευκωσία.

Σύμφωνα με τη σελίδα Weather Forecast-ierodiakonou στο Facebook, η μυρωδιά προέρχεται από πυρκαγιά στην Τουρκία, βόρεια της Κύπρου.

Όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση «σε Λευκωσία μυρίζει καμένο ότι κάπου μπορεί να έχει πυρκαγιά αλλά στο νησί μας δεν έχει κάτι».

«Υπάρχει πυρκαγιά βόρεια της Κύπρου στην Τουρκία που πιθανόν πρόλαβε και έφτασε στην περιοχή μας ο καπνός αφού πριν το ξημέρωμα και πρωινές ώρες ο άνεμος ήταν τέτοιας κατεύθυνσης που πρέπει να έφερε καπνό και στην Κύπρο. Ήταν ευνοϊκό το πεδίο ανέμων. Τώρα αλλάζει η κατεύθυνση του ανέμου και λογικά θα καθαρίσει τις επόμενες ώρες», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Μάλιστα στα σχόλια χρήστες αναφέρουν μυρωδιά καμένου σε κέντρο Λευκωσίας, Ψευδά, αλλά και Αραδίππου και Αθηένου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Έντονη μυρωδιά καμένου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Τι συμβαίνει;
Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα θέματα των πυρκαγιών, στο Προεδρικό Μέγαρο. 

