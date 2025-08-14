Έντονη μυρωδιά καμένου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Τι συμβαίνει;

Σύμφωνα με τη σελίδα Weather Forecast-ierodiakonou στο Facebook, η μυρωδιά προέρχεται από πυρκαγιά στην Τουρκία, βόρεια της Κύπρου.

Όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση «σε Λευκωσία μυρίζει καμένο ότι κάπου μπορεί να έχει πυρκαγιά αλλά στο νησί μας δεν έχει κάτι».

«Υπάρχει πυρκαγιά βόρεια της Κύπρου στην Τουρκία που πιθανόν πρόλαβε και έφτασε στην περιοχή μας ο καπνός αφού πριν το ξημέρωμα και πρωινές ώρες ο άνεμος ήταν τέτοιας κατεύθυνσης που πρέπει να έφερε καπνό και στην Κύπρο. Ήταν ευνοϊκό το πεδίο ανέμων. Τώρα αλλάζει η κατεύθυνση του ανέμου και λογικά θα καθαρίσει τις επόμενες ώρες», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Μάλιστα στα σχόλια χρήστες αναφέρουν μυρωδιά καμένου σε κέντρο Λευκωσίας, Ψευδά, αλλά και Αραδίππου και Αθηένου.