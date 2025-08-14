Ανακοινώθηκε το ραντεβού Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα - Θα κάνουν δηλώσεις μετά το τετ α τετ

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες για την επερχόμενη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής (11:30 το πρωί ώρα Αλάσκας) θα πραγματοποιηθεί τελικά το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας θα έχουν συνάντηση μόνοι τους παρουσία μόνο διερμηνέων.

Όπως είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, «θα συζητηθούν ευαίσθητα ζητήματα» προσθέτοντας ότι βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η κρίση στην Ουκρανία αλλά θα συζητηθούν και θέματα εμπορίου και οικονομίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, τοπική ώρα Αλάσκας, στη στρατιωτική βάση Elmendorf, στο Άνκορατζ – τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, με λιγότερους από 300.000 κατοίκους. Ο τόπος θεωρείται συμβολικός, καθώς η Αλάσκα ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία μέχρι το 1867, όταν οι ΗΠΑ την αγόρασαν έναντι 7,2 εκατ. δολαρίων, ενώ γεωγραφικά είναι η πιο κοντινή αμερικανική πολιτεία στη Ρωσία, χωρισμένη από το Στενό του Μπέρρινγκ.

Οι συνομιλίες θα γίνουν αποκλειστικά μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, χωρίς τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε τις προσδοκίες για άμεση κατάπαυση πυρός, τονίζοντας ότι πρόκειται για «άσκηση ακρόασης» εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου.

Το Κρεμλίνο φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ειρήνης που προβλέπει την παράδοση του Ντονμπάς με αντάλλαγμα κατάπαυση πυρός, κάτι που ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Τραμπ δείχνει ανοιχτός σε ιδέα «ανταλλαγής εδαφών», γεγονός που μπορεί να επιτρέψει στον Πούτιν να εμφανίσει την Ουκρανία και την Ευρώπη ως εμπόδια στην ειρήνη και να υπονομεύσει τη δυτική στήριξη στο Κίεβο. Η σύνοδος, που ζητήθηκε από τη ρωσική πλευρά, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και για την αποτροπή αμερικανικών κυρώσεων, ενώ στην ατζέντα μπορεί να βρεθούν και θέματα οικονομικής, τεχνολογικής και ενεργειακής συνεργασίας, με κίνδυνο το ουκρανικό ζήτημα να υποβαθμιστεί.

Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Πούτιν στις ΗΠΑ από το 2015. Παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ και δεν υποχρεούνται να τον συλλάβουν.

Στο πεδίο, οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος στην ανατολική Ουκρανία, με σφοδρές μάχες γύρω από την πόλη Ντομπροπίλια, στην περιοχή του Ντονέτσκ. Η παράδοση αυτής της στρατηγικής ζώνης θα υποχρέωνε την Ουκρανία να εγκαταλείψει το «οχυρωματικό τόξο» της, μια γραμμή άμυνας που έχει ενισχυθεί εδώ και 11 χρόνια. Παράλληλα, η Μόσχα εφαρμόζει προγράμματα μεταφοράς Ουκρανών παιδιών στη Ρωσία στο πλαίσιο εκστρατείας «ρωσοποίησης».