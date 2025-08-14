Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά σε κατοικία στον Αμίαντο – «Τυλίχθηκε» στις φλόγες - Δείτε φωτογραφία από το σημείο

 14.08.2025 - 12:32
Πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/08) στον Αμίαντο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση της «Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather» στο Facebook, η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε σε κατοικία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση όπως δείχνουν τα πράγματα έχουν προλάβει την επέκτασή της.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο:

Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα θέματα των πυρκαγιών, στο Προεδρικό Μέγαρο. 

