Πυρκαγιά σε κατοικία στον Αμίαντο – «Τυλίχθηκε» στις φλόγες - Δείτε φωτογραφία από το σημείο

Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες
Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα θέματα των πυρκαγιών, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση της «Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather» στο Facebook, η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε σε κατοικία.
Σύμφωνα με την ανάρτηση όπως δείχνουν τα πράγματα έχουν προλάβει την επέκτασή της.
