ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα, αβέβαιοι για το τι θα ακολουθήσει - Θα βγούμε νικητές, είπε ο ΥΠΕΣ

 03.01.2026 - 15:24
Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα, αβέβαιοι για το τι θα ακολουθήσει - Θα βγούμε νικητές, είπε ο ΥΠΕΣ

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας περιπολούσαν σε σχεδόν άδειους δρόμους τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα Καράκας το Σάββατο, ώρες αφότου δυνατές εκρήξεις ξύπνησαν τους κατοίκους με την είδηση ότι οι Αμερικανοί κομάντος είχαν βομβαρδίσει τη χώρα και είχαν συλλάβει τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Οι δρόμοι κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο Miraflores ήταν έρημοι εκτός από τα σημεία ελέγχου που εποπτεύονταν από ένοπλους με στολή, καθώς οι κάτοικοι εξέφραζαν τον συγκλονισμό τους για τη στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ.

Καπνός κάλυπτε τον ουρανό, με ένα σκοτεινό σύννεφο να υψώνεται ακόμα από την κατεύθυνση του λιμανιού La Guaira προς τα βόρεια, ενώ ένα άλλο ήταν ορατό κοντά σε μια αεροπορική βάση στην πρωτεύουσα.

Οι περισσότεροι κάτοικοι έμειναν στο σπίτι λαμβάνοντας πληροφορίες από τα τηλέφωνά τους, ενώ κάποιοι πήγαιναν να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστούν να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τους υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος.

«Η αδερφή μου, η οποία βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ξύπνησε με τα νέα. Έκλαιγε. Κλαίγαμε μαζί από χαρά», είπε ο 39χρονος Jairo Chacin, μηχανικός και ιδιοκτήτης συνεργείου στο κέντρο πετρελαίου Maracaibo, καθώς περίμενε σε μια μεγάλη ουρά για να προμηθευτεί είδη πρώτης ανάγκης.

«Βγήκα να δω την επιχείρησή μου επειδή φοβόμουν τις λεηλασίες, αλλά ο δρόμος είναι έρημος. Ήθελα να βάλω βενζίνη αλλά τα πρατήρια είναι ήδη κλειστά, οπότε άδραξα την ευκαιρία να αγοράσω τρόφιμα επειδή δεν ξέρουμε τι έρχεται. Ειλικρινά, έχω ένα μείγμα φόβου και χαράς», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Μαδούρο έπειτα από μήνες πιέσεων που τον άσκησε για κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παρανομία στην εξουσία. Ήταν η πρώτη τέτοια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ από την εισβολή στον Παναμά το 1989 για την εκδίωξη του στρατιωτικού ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα.

Λίγο μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάδο Καμπέλο, εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση στέκοντας στον δρόμο φορώντας κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο, προτρέποντας τους Βενεζουελάνους να μην συνεργαστούν με τον «τρομοκράτη εχθρό».

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας δήλωσε σε ανακοίνωσή της στο X ότι δεν έχει επίσημο σχόλιο για τα γεγονότα.

Η επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκίνησε περίπου στις 2 π.μ. (06:00 GMT), σύμφωνα με μάρτυρες στο Reuters, οι οποίοι είδαν εκρήξεις, αεροσκάφη και μαύρο καπνό σε όλο το Καράκας για περίπου 90 λεπτά.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters έδειξε πολλαπλές εκρήξεις να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό, ακολουθούμενες από δυνατές εκρήξεις.

Η επίθεση άφησε τη νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Το είδα πρώτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά στην τηλεόραση. Τώρα, θέλω να μάθω τι θα ακολουθήσει», δήλωσε η Νάνσι Πέρες, μια 74χρονη γυναίκα που πήγε σε ένα αρτοποιείο κοντά στο σπίτι της στη Βαλένθια, στην κεντρική Βενεζουέλα.

Ένα βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, του οποίου η αυθεντικότητα επιβεβαιώθηκε από το Reuters, κατέγραψε φωτιά και καπνό να υψώνονται πάνω από το λιμάνι της Λα Γκουάιρα. Άλλα επαληθευμένα βίντεο κατέγραψαν εκρήξεις και καπνό στην αεροπορική βάση Generalissimo Francisco de Miranda στο ανατολικό Καράκας.

Τα ραντάρ πτήσης το Σάββατο το πρωί έδειξαν ότι ο εναέριος χώρος πάνω από τη Βενεζουέλα ήταν εντελώς άδειος.

Η Carmen Marquez, 50 ετών, η οποία ζει στα ανατολικά της πρωτεύουσας, είπε ότι ανέβηκε στην οροφή της και μπορούσε να ακούσει αεροπλάνα σε διαφορετικά υψόμετρα, αν και δεν μπορούσε να τα δει.

«Φώτα σαν εκλάμψεις διέσχιζε τον ουρανό και στη συνέχεια ακούστηκαν εκρήξεις. Ανησυχούμε για το τι θα ακολουθήσει. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από την κυβέρνηση, μόνο τι λέει η κρατική τηλεόραση», είπε.

Θα το ξεπεράσουμε και αυτό και θα βγούμε νικητές, είπε ο ΥΠΕΣ 

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του «θα ξεπεράσει» την κρίση μετά το κύμα αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων, το οποίο περιελάμβανε και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο Καμπέγιο, που θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες στο Καράκας, δήλωσε σε τοπική τηλεοπτική εκπομπή ότι «στο τέλος αυτών των επιθέσεων, θα νικήσουμε», προσθέτοντας ότι «αυτή δεν είναι η πρώτη μας μάχη εναντίον του λαού μας... έχουμε καταφέρει να επιβιώσουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Εξάλλου, όπως μεταδίδεται, η παραγωγή και διύλιση πετρελαίου στην κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA της Βενεζουέλας, συνεχιζόταν κανονικά σήμερα. 

Οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις της δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ  σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μια από τις πηγές είπε ότι υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές στο λιμάνι Λα Γκουάρια κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, που δεν χρησιμοποιείται όμως για πετρελαϊκές δραστηριότητες.

Εξάλλου, η Κυβέρνηση του Τρίνινταντ και Τομπάγκο εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση λέγοντας ότι η χώρα δεν συμμετέχει σε καμία από αυτές τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και ότι συνεχίζει να διατηρεί ειρηνικές σχέσεις με τον λαό της Βενεζουέλας.

Η Κούβα κατήγγειλε ως «εγκληματική» την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ζητώντας επειγόντως αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Για την μοναδική φορά που είχε επικοινωνήσει απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σε συνέντευξή του ο Νικολάς Μαδούρο, μερικές ημέρες πριν τις σημερινές εξελίξεις που οδήγησαν στη σύλληψή του από Αμερικανούς κομάντος. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναγνώρισε πως μετά από αυτή τη συνομιλία... ακολούθησε χάος , ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει με υποτιμητικά σχόλια για τη Δύση.  

