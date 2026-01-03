Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τι έλεγε ο Μαδούρο λίγες μέρες πριν τη σύλληψή του: Είχα μια ευχάριστη συνομιλία με τον Τραμπ τον Νοέμβριο... και μετά χάος!

 03.01.2026 - 15:44
Τι έλεγε ο Μαδούρο λίγες μέρες πριν τη σύλληψή του: Είχα μια ευχάριστη συνομιλία με τον Τραμπ τον Νοέμβριο... και μετά χάος!

Για την μοναδική φορά που είχε επικοινωνήσει απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σε συνέντευξή του ο Νικολάς Μαδούρο, μερικές ημέρες πριν τις σημερινές εξελίξεις που οδήγησαν στη σύλληψή του από Αμερικανούς κομάντος. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναγνώρισε πως μετά από αυτή τη συνομιλία... ακολούθησε χάος , ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει με υποτιμητικά σχόλια για τη Δύση.  

«Είχα μια ευχάριστη συνομιλία, για 10 λεπτά, με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Νοεμβρίου. Ήταν η μόνη φορά που μιλήσαμε. Από τότε, όμως, οι επικοινωνίες δεν είναι καλές. Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με τις ΗΠΑ για τα ναρκωτικά και να διαπραγματευτούμε μαζί τους για επενδύσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας» είχε δηλώσει ο Νικολάς Μαδούρο στην τελευταία του συνέντευξη, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο.

«Η δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκεται σε τελικό στάδιο παρακμή. Δεν εκπροσωπεί πλέον τον λαό. Είναι δημοκρατίες χωρίς λαό, που χειραγωγούνται, εξυπηρετούν δισεκατομμυριούχους και εταιρείες και υπόκεινται στη χειραγώγηση των κοινωνικών μέσων. Ο πολίτης δεν έχει καμία εξουσία όσον αφορά τα θεμελιώδη ζητήματα» είπε σε άλλο σημείο.

 

