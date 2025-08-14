Νυχτερινή επιχείρηση «σκούπα» στη Λεμεσό: Συλλήψεις, κατασχέσεις οχημάτων και ναρκωτικά στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την ΑΔΕ Λεμεσού, η επιχείρηση περιλάμβανε πεζές και μηχανοκίνητες περιπολίες και επικεντρώθηκε σε πάρκα της Λεμεσού, με ιδιαίτερη έμφαση τα Πολεμίδια, τον Άγιο Αθανάσιο, το κέντρο πόλης και το παραλιακό μέτωπο Γερμασόγειας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δεκάδες οχήματα και οδηγούς αλλά και πεζούς, ενώ κατασχέθηκαν επτά οχήματα για τροχαίες παραβάσεις, έγιναν 77 έλεγχοι αλκοόλης σε οδηγούς και προέκυψαν πέντε καταγγελίες, ενώ μέλη της τροχαίας Λεμεσού κατακράτησαν πέντε οχήματα και μία μοτοσυκλέτα για τροχαία αδικήματα.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη ένα πρόσωπο για κατοχή και μεταφορά μικρής ποσότητας κάνναβης και παράνομη κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, μια σιδερογροθιά καθώς και αριθμός κοσμημάτων για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις.

Δεύτερο πρόσωπο συνελήφθη επίσης για παράνομη κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, ενώ τρίτο πρόσωπο συνελήφθη για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ΑΔΕ Λεμεσού, οι συντονισμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.