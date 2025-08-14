Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

 14.08.2025 - 12:06
Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα θέματα των πυρκαγιών, στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα δεχθεί τη Δευτέρα στις 10:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα θέματα των πυρκαγιών.

Η δεκαμελής ομάδα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποτελείται από εξειδικευμένους ερευνητές εμπρησμών και ατυχημάτων. Στόχος, να συνδράμουν στη διερεύνηση και αξιολόγηση της διαχείρισης της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ την προηγούμενη εβδομάδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, θα ενημερώσουν τον Πρόεδρο αφού ολοκληρώσουν τις έρευνές τους και θα παρουσιάσουν προκαταρκτικά στοιχεία, ενώ, θα ακολουθήσει, τις επόμενες εβδομάδες, η ετοιμασία αναλυτικής έκθεσης.

