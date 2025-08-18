Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Περιμένουμε πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας, λέει ο υπουργός Εξωτερικών

 18.08.2025 - 17:07
Σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης αναμένει το Κίεβο από τη συνάντηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, με επίκεντρο το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας και τη συζήτηση για μια πιθανή τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα, μιλώντας σε πάνελ για το κυβερνητικό έργο στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι οι προσδοκίες από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο είναι υψηλές. «Αν μιλάμε για τις προσδοκίες από αυτή τη συνάντηση, πρόκειται για περαιτέρω πρόοδο, για μια πιο σαφή κατανόηση των παραμέτρων των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας – κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι επίσης το βήμα προς μια τριμερή συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν – Τραμπ, με πιθανή συμμετοχή και άλλων ηγετών των συμμάχων μας. Βεβαίως, τίθενται και ζητήματα ατζέντας και χρονοδιαγράμματος», ανέφερε.

Ο Σίμπιχα χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία «καθοριστική», καθώς, όπως σημείωσε, η μέγιστη κινητοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών μπορεί να φέρει πιο κοντά μια δίκαιη ειρήνη.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας στο ζήτημα των εδαφών, με φόντο τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι η Ουκρανία δύσκολα θα μπορέσει να ανακτήσει την Κριμαία, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας ήταν κατηγορηματικός: «Οι θεμελιώδεις θέσεις της ουκρανικής πλευράς παραμένουν αμετάβλητες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πήγε στην Ουάσινγκτον, όπως πάντα, με ισχυρή θέση, συντονισμένη με όλους τους συμμάχους: η Κριμαία είναι Ουκρανία. Υπάρχει Σύνταγμα της Ουκρανίας, το οποίο ορίζει όλες τις απαντήσεις στο ερώτημα αυτό».

Ο Σίμπιχα πρόσθεσε ότι μια ακόμη αδιαπραγμάτευτη αρχή για το Κίεβο είναι η μη αποδοχή οποιωνδήποτε περιορισμών στις δυνατότητες του ουκρανικού στρατού και της άμυνας της χώρας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

