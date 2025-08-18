Ecommbx
Τραγωδία στην Ελλάδα: Το φορτηγό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στα διόδια, τρεις νεκροί, δύο βαριά τραυματίες - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Το φορτηγό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στα διόδια, τρεις νεκροί, δύο βαριά τραυματίες - Βίντεο

 18.08.2025 - 17:00
Τραγωδία στην Ελλάδα: Το φορτηγό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στα διόδια, τρεις νεκροί, δύο βαριά τραυματίες - Βίντεο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στο 537,5ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ, που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε ουρά 600 μέτρων με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και άλλοι δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

Τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη σύγκρουση - με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν οι τρεις από τους τέσσερις επιβάτες του ενός ΙΧ, ενώ σοβαρά τραυματισμένος φέρεται και ο οδηγός του μοιραίου οχήματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κομοτηνής.

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού, ενώ με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο άλλοι τέσσερις άνθρωποι που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση.

Δείτε βίντεο: 




Λίγο μετά τις 16:00, έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

 

Ανακοίνωση εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας αναφορικά με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025».

