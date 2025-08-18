Τραγωδία στην Ελλάδα: Το φορτηγό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στα διόδια, τρεις νεκροί, δύο βαριά τραυματίες - Βίντεο

Τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη σύγκρουση - με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν οι τρεις από τους τέσσερις επιβάτες του ενός ΙΧ, ενώ σοβαρά τραυματισμένος φέρεται και ο οδηγός του μοιραίου οχήματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κομοτηνής.

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού, ενώ με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο άλλοι τέσσερις άνθρωποι που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση.

Δείτε βίντεο:









Λίγο μετά τις 16:00, έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.



