Ζωή μέσα από τον θάνατο: 44χρονος εγκεφαλικά νεκρός πρόσφερε σε συνανθρώπους του το ήπαρ και τους δυο νεφρούς

Οι συγγενείς ενός 44χρονου που νοσηλευόταν εδώ και έξι ημέρες με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» και ήταν εγκεφαλικά νεκρός πήραν την υπέρτατη απόφαση της δωρεάς των οργάνων του χαρίζοντας έτσι ζωή σε άλλους συνανθρώπους τους.

Η απόφαση της οικογένειας του 44χρονου σήμανε αμέσως συναγερμό και έτσι σήμερα τα ξημερώματα χειρουργική ομάδα της κλινικής μεταμοσχεύσεων του «Ιπποκρατέιου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης πήραν το ήπαρ και τους δύο νεφρούς του 44χρονου προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταμοσχεύσεις σε χρόνιους ασθενείς που ανέμεναν στη λίστα να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα.

Την ίδια ώρα σε ετοιμότητα βρίσκονταν αναισθησιολόγοι αλλά και οι εξειδικευμένοι γιατροί του εργαστηρίου ιστοσυμβατότητας του νοσοκομείου προκειμένου να ελεγχθούν τα μοσχεύματα με τους ασθενείς που θα τα λάβουν.

Ήδη η χειρουργική ομάδα της κλινικής Μεταμοσχεύσεων του «Ιπποκρατείου» έχει προχωρήσει στην πρώτη μεταμόσχευση του ήπατος σε 50χρονο λήπτη ενώ αναμένεται να προχωρήσουν και οι μεταμοσχεύσεις των δυο νεφρών σε άλλους ασθενείς μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμβατότητας.

«Είναι νωρίς ακόμα αλλά φαίνεται ότι πάει ανέλπιστα καλά όλη η διαδικασία. Πήραν και τα τρία μοσχεύματα από τον δότη στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», δηλαδή και το ήπαρ και τους δύο νεφρούς. Στο ήπαρ ξεκίνησε κιόλας η μεταμόσχευση του και τώρα γίνεται ο έλεγχος στους νεφρούς, δηλαδή η συμβατότητα με τους λήπτες. Είναι πολύ πιθανό στο τέλος της ημέρας να έχουμε ένα τριπλό καλό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα πάει καλά η διαδικασία» δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος των εργαζόμενων του νοσοκομείου «Ιπποκρατείου», Γιώργος Δόντσιος.

Για τη διαδικασία της λήψης των οργάνων από τον 44χρονο δότη αναφέρθηκε με μήνυμα του στην προσωπική του σελίδα στο Χ ο Έλληνας Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Καλημέρα και Χρόνια πολλά. Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 4:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός! Την πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες τους αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή!!!» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.