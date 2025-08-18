Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 18.08.2025 - 16:46
Κατεχόμενα: Προειδοποιήσεις ειδικών για αγορά κρέατος μετά το κρούσμα «τρελής αγελάδας»

Μετά τον θάνατο ενός ατόμου στα κατεχόμενα από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, γνωστή και ως «νόσος των τρελών αγελάδων», το τ/κ «επιμελητήριο μηχανικών τροφίμων» προειδοποιεί με ανακοίνωσή του το κοινό ν’ αγοράζει κρέας και προϊόντων κρέατος από «επίσημα» ελεγμένα κρεοπωλεία και κιμά και παρασκευασμένων προϊόντων κρέατος μόνο από «αδειοδοτημένες και εγγεγραμμένες» επιχειρήσεις.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι ιστοί όπως ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος μυελός, η σπλήνα και το λεπτό έντερο δεν πρέπει να καταναλώνονται ή να χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα λόγω του υψηλού κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Κάλεσε επίσης τις «αρχές» να εφαρμόσουν αυστηρούς κτηνιατρικούς ελέγχους στις εισαγωγές κρέατος και στα εγχώρια σφαγεία.

Ο Μπέστε Όιμεν, «πρόεδρος» του «επιμελητηρίου» ανέφερε ότι η νόσος είναι θανατηφόρα στα βοοειδή κι επηρεάζει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, εξηγώντας ότι η αιτία είναι μια ανώμαλη πρωτεΐνη που ονομάζεται πριόν. «Η μετάδοση στους ανθρώπους είναι μέσω της εισόδου αυτών των ιστών στην τροφική αλυσίδα και της κατανάλωσής τους», σημείωσε.

Τα πρίον, συνέχισε, που προκαλούν την νόσο είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στη θερμότητα και το μαγείρεμα, σημειώνοντας ότι το βράσιμο, το στιφάδο, το τηγάνισμα ή το ψήσιμο δεν τα καταστρέφουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας αναφορικά με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025».

