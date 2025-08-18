Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο στη Λευκωσία μέσα σε λίγες ώρες - Επηρεάστηκε εγκαταλελειμμένο υποστατικό

 18.08.2025 - 16:30
VIDEO: Ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο στη Λευκωσία μέσα σε λίγες ώρες - Επηρεάστηκε εγκαταλελειμμένο υποστατικό

Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα (18/08) στην περιοχή των Χαλεπιανών στο Τσέρι.

Συγκεκριμένα, σύυμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση τριών εκταρίων περίπου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, δέντρα και άχρηστα υλικά, στην κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου, η οποία οριοθετείται. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λευκωσίας.
 
Την ίδια στιγμή, υποστηρίζουν με ένα πυροσβεστικό όχημα το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η Εθελοντική Ομάδα SupportCY, καθώς επίσης και πέντε ιδιωτικοί εκσκαφείς που εργάζονταν στην περιοχή. 
 
Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά είναι πλησίον περιοχής όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί σήμερα και είχε τεθεί υπό έλεγχο, ενώ είχε κατακαύσει δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, δέντρα και άχρηστα υλικά, καθώς επίσης επηρεάστηκε εγκαταλελειμμένο υποστατικό.

Δείτε βίντεο από τις σελίδες «Atlas Fireteam» και «Δίας»:


 

Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Για όσο ασκεί το Προεδρικό αξίωμα

 18.08.2025 - 16:21

 18.08.2025 - 16:21
Κατεχόμενα: Προειδοποιήσεις ειδικών για αγορά κρέατος μετά το κρούσμα «τρελής αγελάδας»

 18.08.2025 - 16:46

 18.08.2025 - 16:46
Ανακοίνωση εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας αναφορικά με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025».

